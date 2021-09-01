На обслуживание госдолга направлена каждая восьмая гривна из бюджета
Источник:Счетная палата
На обслуживание государственного долга Украины в первом полугодии текущего года была направлена каждая восьмая гривна с доходов бюджета страны. Об этом рассказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.
Объем и погашение госдолга
- Общий объем государственного и гарантированного госдолга уменьшился на 38 миллиардов гривен, или 1,5% – до 2 триллионов 514 миллиардов гривен за период с января по июнь 2021 года. Это произошло в результате ревальвации гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг, объяснил Пацкан.
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- Расходы на погашение и обслуживание долга за январь – июнь 2021 года против аналогичного периода в прошлом году увеличились на 44% и составили более 36% совершенных в первом полугодии этого года расходов госбюджета.
Госдолг Украины: коротко
- В сентябре Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу в размере 104,9 миллиарда гривен, подробнее об этом читайте в другом нашем материале.
- До конца года нужно заплатить 258 миллиардов гривен.
- 23 августа 2021 года Украина получила от МВФ транш в размере 2,7 миллиарда долларов, вместе с другими 150 странами-членами Фонда в рамках программы поддержки мировой экономики во время пандемии COVID-19.
- Министр экономики Любченко рассказал, что 2,7 миллиарда от МВФ планируют направить на погашение госдолга.
- Председатель Совета НБУ Данилишин считает, что 2,7 миллиарда долларов от МВФ позволят Украине планово пройти период пиковых выплат по внешнему долгу в сентябре.
Выполнение госбюджета
Пацкан рассказал, что государственный бюджет в течение I полугодия 2021 года выполнялся в условиях возобновления экономического роста. Однако его показатель меньше, чем правительство прогнозировало на этот год.
Из позитива, хочу отметить, что план доходов общего фонда госбюджета на первое полугодие с учетом внесенных изменений перевыполнен на 23,7 миллиарда гривен или почти на 5%,
– поделился Пацкан.
Госбюджет-2021 (январь – июнь 2021 года) / Инфографика Счетной палатыНапомним , что за январь – июль 2021 года, в Госбюджет-2021 поступило 581,5 миллиарда гривен, или 104,6% или на 25,3 миллиарда гривен больше плана.