На обслуживание госдолга направлена каждая восьмая гривна из бюджета

1 сентября 2021 , 11:36
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Источник:

Счетная палата

На обслуживание государственного долга Украины в первом полугодии текущего года была направлена каждая восьмая гривна с доходов бюджета страны. Об этом рассказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Объем и погашение госдолга

  • Общий объем государственного и гарантированного госдолга уменьшился на 38 миллиардов гривен, или 1,5% – до 2 триллионов 514 миллиардов гривен за период с января по июнь 2021 года. Это произошло в результате ревальвации гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг, объяснил Пацкан.

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  • Расходы на погашение и обслуживание долга за январь – июнь 2021 года против аналогичного периода в прошлом году увеличились на 44% и составили более 36% совершенных в первом полугодии этого года расходов госбюджета. 

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Выполнение госбюджета 

Пацкан рассказал, что государственный бюджет в течение I полугодия 2021 года выполнялся в условиях возобновления экономического роста. Однако его показатель меньше, чем правительство прогнозировало на этот год.

Из позитива, хочу отметить, что план доходов общего фонда госбюджета на первое полугодие с учетом внесенных изменений перевыполнен на 23,7 миллиарда гривен или почти на 5%,  
поделился Пацкан.

Госбюджет-2021 (январь – июнь 2021 года) / Инфографика Счетной палаты

Напомним , что за январь – июль 2021 года, в Госбюджет-2021 поступило 581,5 миллиарда гривен, или 104,6% или на 25,3 миллиарда гривен больше плана.
Автор: Дар'я Вереньова