На обслуживание госдолга направлена каждая восьмая гривна из бюджета

На обслуживание государственного долга Украины в первом полугодии текущего года была направлена каждая восьмая гривна с доходов бюджета страны. Об этом рассказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Объем и погашение госдолга

Общий объем государственного и гарантированного госдолга уменьшился на 38 миллиардов гривен, или 1,5% – до 2 триллионов 514 миллиардов гривен за период с января по июнь 2021 года. Это произошло в результате ревальвации гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг, объяснил Пацкан.

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Расходы на погашение и обслуживание долга за январь – июнь 2021 года против аналогичного периода в прошлом году увеличились на 44% и составили более 36% совершенных в первом полугодии этого года расходов госбюджета.

Госдолг Украины: коротко

В сентябре Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу в размере 104,9 миллиарда гривен, подробнее об этом читайте в другом нашем материале.

До конца года нужно заплатить 258 миллиардов гривен.

До конца года нужно заплатить 258 миллиардов гривен. 23 августа 2021 года Украина получила от МВФ транш в размере 2,7 миллиарда долларов, вместе с другими 150 странами-членами Фонда в рамках программы поддержки мировой экономики во время пандемии COVID-19.

Министр экономики Любченко рассказал, что 2,7 миллиарда от МВФ планируют направить на погашение госдолга.

Председатель Совета НБУ Данилишин считает, что 2,7 миллиарда долларов от МВФ позволят Украине планово пройти период пиковых выплат по внешнему долгу в сентябре.

Выполнение госбюджета

Пацкан рассказал, что государственный бюджет в течение I полугодия 2021 года выполнялся в условиях возобновления экономического роста. Однако его показатель меньше, чем правительство прогнозировало на этот год.

Из позитива, хочу отметить, что план доходов общего фонда госбюджета на первое полугодие с учетом внесенных изменений перевыполнен на 23,7 миллиарда гривен или почти на 5%,

– поделился Пацкан.

Госбюджет-2021 (январь – июнь 2021 года) / Инфографика Счетной палаты