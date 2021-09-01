Объем и погашение госдолга

Общий объем государственного и гарантированного госдолга уменьшился на 38 миллиардов гривен, или 1,5% – до 2 триллионов 514 миллиардов гривен за период с января по июнь 2021 года. Это произошло в результате ревальвации гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг, объяснил Пацкан.

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Расходы на погашение и обслуживание долга за январь – июнь 2021 года против аналогичного периода в прошлом году увеличились на 44% и составили более 36% совершенных в первом полугодии этого года расходов госбюджета.

Госдолг Украины: коротко

В сентябре Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу в размере 104,9 миллиарда гривен, подробнее об этом читайте в другом нашем материале.

До конца года нужно заплатить 258 миллиардов гривен.

23 августа 2021 года Украина получила от МВФ транш в размере 2,7 миллиарда долларов, вместе с другими 150 странами-членами Фонда в рамках программы поддержки мировой экономики во время пандемии COVID-19.

Министр экономики Любченко рассказал, что 2,7 миллиарда от МВФ планируют направить на погашение госдолга.

Председатель Совета НБУ Данилишин считает , что 2,7 миллиарда долларов от МВФ позволят Украине планово пройти период пиковых выплат по внешнему долгу в сентябре.

Выполнение госбюджета

Пацкан рассказал, что государственный бюджет в течение I полугодия 2021 года выполнялся в условиях возобновления экономического роста. Однако его показатель меньше, чем правительство прогнозировало на этот год.

Из позитива, хочу отметить, что план доходов общего фонда госбюджета на первое полугодие с учетом внесенных изменений перевыполнен на 23,7 миллиарда гривен или почти на 5%,

– поделился Пацкан.

Госбюджет-2021 (январь – июнь 2021 года) / Инфографика Счетной палаты