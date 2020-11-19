Украина поддерживает использование в городах экологических видов транспорта. Поэтому к 2030 году весь городской общественный транспорт планируют заменить на электрический и создать для этого необходимую инфраструктуру.

Электротранспорт в городах Украины до 2030

Сделать это хотят в пределах Национальной транспортной стратегии. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время Global e-Mobility Forum, пишет пресс-служба ведомства.

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По его словам, в министерстве поддерживают использование в городах экологических видов транспорта, в частности городского электрического и электромобилей.

Поэтому предусмотрено, что к 2030 году города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для них,

– отметил Криклий.

Сейчас в этом Украина активно сотрудничает с международными финансовыми организациями. Кроме того, готовятся к реализации второй фазы совместного проекта с Европейским инвестиционным банком "Городской общественный транспорт Украины II". Он предусматривает обновление парков общественного транспорта в украинских городах и их замену на электротранспорт.

Стратегия развития автомобильной промышленности

Криклий также рассказал, что совместно с бизнесом и общественностью министерство разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в Украине.

Что предусматривает этот проект

стимулирование украинского производства электрокаров;

популяризацию как частного, так и общественного электрического транспорта.

Министр добавил, что ведомство "активно болеет и полностью поддерживает" продолжение действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей.

Ведомство уже инициировало и уже работает над внесением новых изменений в ДБН по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещение электрозарядних станций на всех дорогах общего пользования.

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Справка. Сейчас в Украине примерно 25 тысяч электрокаров, 25 тысяч гибридов и почти 9 тысяч пунктов електрозарядних станций, расположенных преимущественно в городах.