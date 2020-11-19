Весь общественный транспорт в Украине хотят заменить на электрический: когда это произойдет
Украина поддерживает использование в городах экологических видов транспорта. Поэтому к 2030 году весь городской общественный транспорт планируют заменить на электрический и создать для этого необходимую инфраструктуру.
Электротранспорт в городах Украины до 2030
Сделать это хотят в пределах Национальной транспортной стратегии. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время Global e-Mobility Forum, пишет пресс-служба ведомства.
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По его словам, в министерстве поддерживают использование в городах экологических видов транспорта, в частности городского электрического и электромобилей.
Поэтому предусмотрено, что к 2030 году города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для них,
– отметил Криклий.
Сейчас в этом Украина активно сотрудничает с международными финансовыми организациями. Кроме того, готовятся к реализации второй фазы совместного проекта с Европейским инвестиционным банком "Городской общественный транспорт Украины II". Он предусматривает обновление парков общественного транспорта в украинских городах и их замену на электротранспорт.
Стратегия развития автомобильной промышленности
Криклий также рассказал, что совместно с бизнесом и общественностью министерство разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в Украине.
Что предусматривает этот проект
- стимулирование украинского производства электрокаров;
- популяризацию как частного, так и общественного электрического транспорта.
Министр добавил, что ведомство "активно болеет и полностью поддерживает" продолжение действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей.
Ведомство уже инициировало и уже работает над внесением новых изменений в ДБН по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещение электрозарядних станций на всех дорогах общего пользования.
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