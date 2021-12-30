В Китае рассказали, какой будет монетарная политика страны в 2022 году

В следующем году в Китае будет внедрена программа под названием "Общее процветание". Она предполагает сокращение разрыва между богатым и бедным классом и вероятное снижение кредитных ставок.

Монетарная политика Китая

Президент Independent Strategy Дэвид Роше рассказывает, что для внедрения Поднебесной программы "Общего процветания" правительство вероятно еще снизит кредитные ставки, предоставит банковской системе средства для займов малому и среднему бизнесу и гарантирует, что проблемные девелоперы завершат свои проекты.

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Я ожидаю, что мы увидим гораздо больше таких мер, потому что экономические показатели плохие, а это плохо для компартии,

– прогнозирует эксперт.

Что такое программа "Общее процветание" "Общее процветание" – это программа китайских властей, которая должна уменьшить разрыв между богатыми и бедными, значительно выросший за последние несколько лет.

Риск стагфляции экономики Китая

, что в декабре Пекин уже снизил ставки по кредитам. Так, годовая ставка (Loan Prime Rate, LPR) снизилась на 5 базисных пунктов до 3,80%, а пятилетняя ставка осталась на отметке 4,65%. Больше об этом рассказывали здесь.

Решение Китая внедрять локдаун в городах и портах, где были обнаружены случаи заражения коронавирусом, может дестабилизировать всю цепь поставок. Это ударит по спросу, предложению и доверию потребителей, считает Роше.

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Эксперт объясняет, что если товары становятся слишком дорогими, потребители будут покупать меньше. Это означает меньшие доходы продавцов, что заставит их сокращать расходы.

Нарушение спроса и предложения – это действительно две стороны одной монеты,

– рассказывает Президент Independent Strategy.

По его словам, потрясения со стороны предложения по своей природе стагфляционные, ведь они влекут за собой падение спроса и производства, но одновременно и рост цен.

Главный вопрос, по мнению эксперта, – это масштаб этих потрясений и реакция на них центробанков. А от их влияния на рыночные ожидания зависит, перерастет ли этот стагфляционный шок в макроэкономическую стагфляционную ситуацию.

, что о рисках стагфляции эксперты заговорили еще в начале ноября 2021 года. Поскольку деятельность фабрик сокращалась, а соответственно, происходил застой производства. При этом цены продолжали расти.

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Что такое стагфляция Стагфляция – это состояние экономики, при котором она испытывает стагнацию производства и высокие темпы инфляции одновременно. Этот феномен был впервые описан в 1970-е годы, когда нефтяной кризис повлек за собой долгий период высоких цен и падение роста ВВП.

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