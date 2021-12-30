Монетарная политика Китая

Президент Independent Strategy Дэвид Роше рассказывает, что для внедрения Поднебесной программы "Общего процветания" правительство вероятно еще снизит кредитные ставки, предоставит банковской системе средства для займов малому и среднему бизнесу и гарантирует, что проблемные девелоперы завершат свои проекты.

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Я ожидаю, что мы увидим гораздо больше таких мер, потому что экономические показатели плохие, а это плохо для компартии,

– прогнозирует эксперт.

Напомним , что в декабре Пекин уже снизил ставки по кредитам. Так, годовая ставка (Loan Prime Rate, LPR) снизилась на 5 базисных пунктов до 3,80%, а пятилетняя ставка осталась на отметке 4,65%. Больше об этом рассказывали здесь.

Что такое программа "Общее процветание" "Общее процветание" – это программа китайских властей, которая должна уменьшить разрыв между богатыми и бедными, значительно выросший за последние несколько лет.

Риск стагфляции экономики Китая

Решение Китая внедрять локдаун в городах и портах, где были обнаружены случаи заражения коронавирусом, может дестабилизировать всю цепь поставок. Это ударит по спросу, предложению и доверию потребителей, считает Роше.

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Эксперт объясняет, что если товары становятся слишком дорогими, потребители будут покупать меньше. Это означает меньшие доходы продавцов, что заставит их сокращать расходы.

Нарушение спроса и предложения – это действительно две стороны одной монеты,

– рассказывает Президент Independent Strategy.

По его словам, потрясения со стороны предложения по своей природе стагфляционные, ведь они влекут за собой падение спроса и производства, но одновременно и рост цен.

Главный вопрос, по мнению эксперта, – это масштаб этих потрясений и реакция на них центробанков. А от их влияния на рыночные ожидания зависит, перерастет ли этот стагфляционный шок в макроэкономическую стагфляционную ситуацию.

Напомним , что о рисках стагфляции эксперты заговорили еще в начале ноября 2021 года. Поскольку деятельность фабрик сокращалась, а соответственно, происходил застой производства. При этом цены продолжали расти.

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Что такое стагфляция Стагфляция – это состояние экономики, при котором она испытывает стагнацию производства и высокие темпы инфляции одновременно. Этот феномен был впервые описан в 1970-е годы, когда нефтяной кризис повлек за собой долгий период высоких цен и падение роста ВВП.

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