Монетарная политика Китая
Президент Independent Strategy Дэвид Роше рассказывает, что для внедрения Поднебесной программы "Общего процветания" правительство вероятно еще снизит кредитные ставки, предоставит банковской системе средства для займов малому и среднему бизнесу и гарантирует, что проблемные девелоперы завершат свои проекты.
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Я ожидаю, что мы увидим гораздо больше таких мер, потому что экономические показатели плохие, а это плохо для компартии,
– прогнозирует эксперт.
Что такое программа "Общее процветание""Общее процветание" – это программа китайских властей, которая должна уменьшить разрыв между богатыми и бедными, значительно выросший за последние несколько лет.
Риск стагфляции экономики Китая
Решение Китая внедрять локдаун в городах и портах, где были обнаружены случаи заражения коронавирусом, может дестабилизировать всю цепь поставок. Это ударит по спросу, предложению и доверию потребителей, считает Роше.
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Эксперт объясняет, что если товары становятся слишком дорогими, потребители будут покупать меньше. Это означает меньшие доходы продавцов, что заставит их сокращать расходы.
Нарушение спроса и предложения – это действительно две стороны одной монеты,
– рассказывает Президент Independent Strategy.
По его словам, потрясения со стороны предложения по своей природе стагфляционные, ведь они влекут за собой падение спроса и производства, но одновременно и рост цен.
Главный вопрос, по мнению эксперта, – это масштаб этих потрясений и реакция на них центробанков. А от их влияния на рыночные ожидания зависит, перерастет ли этот стагфляционный шок в макроэкономическую стагфляционную ситуацию.
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Что такое стагфляцияСтагфляция – это состояние экономики, при котором она испытывает стагнацию производства и высокие темпы инфляции одновременно. Этот феномен был впервые описан в 1970-е годы, когда нефтяной кризис повлек за собой долгий период высоких цен и падение роста ВВП.
Экономика Китая в 2021 году: что следует знать
- В I квартале 2021 года ВВП Китая вырос на 18,3%, что является самым большим скачком экономики страны с 1992 года.
- Однако во II и III кварталах экономическое восстановление Поднебесной существенно замедлилось до 7,9% и 4,9% годовых.
- Китай поставил цель экономического роста на уровне 6% к 2021 году после отмены этой цели в прошлом году.
- Инвестиционный банковский гигант Goldman Sachs снизил прогноз экономического роста Пекина на 0,4% в 2021 году. Прогнозируемо ВВП вырастет на 7,8% вместо предыдущих 8,2%.