Оборот наличных денег в 2021 году
- Объем поступлений наличных в кассы составил 2 521 миллиарда гривен, что на 19,1% больше, чем в прошлом году.
- Объем выдачи наличных с касс – 2 586 миллиардов гривен, вырос на 15%.
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Больше всего кассовых операций по выдаче наличных попали выдачи (% от общего объема расходов):
- по операциям клиентов с использованием платежных карт – 75%;
- на приобретение иностранной валюты у клиентов – 7,7%;
- для подкрепления операторов почтовой связи – 4,9%;
- со счетов по вкладам физических лиц – 4,7%.
Наибольшими источниками поступлений наличных средств в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):
- операции клиентов с использованием платежных карт – 33,2%;
- торговая выручка – 31,7%;
- выручка от всех видов услуг – 12,4%.
Статистику объемов кассовых оборотов банков за 2021 год / Инфографика НБУ
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