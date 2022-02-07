Оборот наличных денег в 2021 году

  • Объем поступлений наличных в кассы составил 2 521 миллиарда гривен, что на 19,1% больше, чем в прошлом году.
  • Объем выдачи наличных с касс – 2 586 миллиардов гривен, вырос на 15%.

Интересно Денежные переводы в Украину: сколько поступило средств из-за границы за 2021 год

Больше всего кассовых операций по выдаче наличных попали выдачи (% от общего объема расходов):

  • по операциям клиентов с использованием платежных карт – 75%;
  • на приобретение иностранной валюты у клиентов – 7,7%;
  • для подкрепления операторов почтовой связи – 4,9%;
  • со счетов по вкладам физических лиц – 4,7%.

Наибольшими источниками поступлений наличных средств в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):

  • операции клиентов с использованием платежных карт – 33,2%;
  • торговая выручка – 31,7%;
  • выручка от всех видов услуг – 12,4%.

Статистику объемов кассовых оборотов банков за 2021 год

Статистику объемов кассовых оборотов банков за 2021 год / Инфографика НБУ

Почему держать средства в банках станет еще безопаснее: смотрите видео