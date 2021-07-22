Обновят локомотивный парк Укрзализныци: Зеленский подписал закон о сотрудничестве с Францией

Франция окажет официальную поддержку в обновлении парка грузовых электрических локомотивов Укрзализныци. Ранее соответствующее рамочное соглашение ратифицировала Верховная Рада. Впоследствии документ подписал и президент Зеленский.

За документ о сотрудничестве украинского и французского правительств Верховная Рада голосовала 2 июля. Подпись главы государства дает старт проекту по обновлению парка локомотивов.

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Всего закупят 130 электрических локомотивов

Речь идет о закупке 130 грузовых электрических локомотивов. Из них 80 – двухсистемные, а еще 50 – односистемные. Средства на это поступят из государственного бюджета и из внешних заимствований.

Украинская компания должна оплатить не менее 15% от суммы контрактов

Франция оказывает Украине поддержку по финансированию инициативы. А это максимум 85% от общей суммы контрактов. Украинская компания, согласно договору, должна оплатить не менее 15% в пользу французского поставщика.

Реализация проекта – 750 миллионов евро

Отметим, что общая сумма официальной поддержки составляет 750 миллионов 125 тысяч евро и финансирует реализацию проекта. В частности, 350 миллионов в евровалюте – это казначейская ссуда правительству Франции, а 400 миллионов 125 тысяч евро – банковские займы, гарантированные Bpifrance Assurance Export, который действует от имени французского правительства.

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Проект предусматривает закупку у Франции товаров и услуг, также предусмотрена закупка украинских и иностранных товаров – на 50% от общей суммы контрактов.