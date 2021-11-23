Обновила исторический минимум: турецкая лира стремительно обвалилась

Вечером 23 ноября турецкая национальная валюта стремительно обесценилась до исторического минимума. Зато доллар молниеносно подорожал на 15% и стоит теперь 13,44 лиры.

Еще неделю назад доллар в Турции стоил 11 лир, в 2019 году – 5,6 лиры, в 2017– 3,5 лиры.

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Лира стремительно обесценилась

По состоянию на вечер 23 ноября за доллар следует выложить 13,44 лиры.

Инфляция в Турции составляет примерно 20%. А это значит, что 85 миллионов жителей страны должны готовиться к росту цен и обесцениванию зарплат в нацвалюте.

Турецкая лира падает на фоне нежелания главы государства Реджепа Эрдогана остановить длительное противоречивое снижение процентных ставок центрального банка на фоне роста двузначной инфляции.

Президент считает такой шаг частью "экономической войны за независимость". Поэтому политик и не прислушивался к призывам инвесторов и аналитиков изменить курс.

С начала 2018 года турецкая валюта падает из-за

сочетания геополитической напряженности со странами Запада,

дефицита счета текущих операций,

сокращения валютных резервов и рост долга,

отказа повышать процентные ставки для снижения инфляции.

Отношение к ситуации Эрдогана и инвесторов

Эрдоган давно придерживается позиции, что повышение ставок "на самом деле ухудшает инфляцию", а не наоборот.

Инвесторы убеждены, что центральный банк Турции потерял независимость и подчиняется Эрдогану. В течение последних двух лет президент уволил уже 3 руководителей Центробанка – "из-за разногласий в политике".

Экс-заместитель главы центрального банка Семих Тумен, которого Эрдоган отправил в отставку в октябре, резко раскритиковал шаги главы государства.

По состоянию на август 2021 года 57% долга правительства Турции было связано или деноминировано в иностранной валюте. Это значит, что выплачивать долги будет сложнее.