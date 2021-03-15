Облікова ставка буде рости і надалі: у НБУ пояснили, на скільки
На початку березня в Україні зросла облікова ставка. У НБУ планують підвищувати її і надалі: це потрібно, щоб послаблювати інфляційний тиск.
Источник:НБУ
Відповідно до базового сценарію макропрогнозу Національного банку, 3 березня облікова ставка зросла до 6,5%. Однак надалі вона може досягти 7%, кажуть члени Комітету з монетарної політики НБУ.
Нагадаємо НБУ підвищив облікову ставку: на скільки та що це означає для економіки
Зростання облікової ставки
Посилення інфляційного тиску в першому півріччі 2021 року було очікуваним, кажуть у НБУ. Динаміка базової інфляції близька до прогнозної траєкторії.
Необхідність підвищення ставки для збалансування інфляційних очікувань була прокомунікована, а крок у 0,5 відсоткових пунктів загалом відповідає ринковим очікуванням,
– пише НБУ.
Проте члени Комітету монетарної політики погодилися: для послаблення фундаментального інфляційного тиску та збалансування очікувань, Національному банку доведеться й надалі підвищувати облікову ставку. Йдеться про рівень у 0,5 відсоткових пунктів. Відтак облікова ставка може досягти 7%.
Що таке облікова ставка?Це один з монетарних інструментів. За його допомогою Нацбанк встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир. Він впливає на вартість залучених коштів і розміщених грошей на відповідний період.
Дані з сайту НБУ
Що вплинуло на підвищення облікової ставки
Загалом НБУ виділило два фактори, через які довелося підвищити облікову ставку:
- інфляція;
- ряд ускладнень, які пов'язані з пандемією COVID-19.
Усе це прямо чи опосередковано впливає на економіку країни.
Зростання цін
Як зазначили в НБУ, ціни на світових товарних ринках зростають стрімкіше, ніж очікувалося. Йдеться про вартість енергоносіїв та продовольчих товарів.
Збільшується інфляційний тиск з боку країн-торгівельних партнерів через активізацію їхніх економік та девальваційні ефекти в окремих країнах,
– кажуть в НБУ.
За даними Нацбанку, внутрішній фундаментальний тиск теж очікувано посилився. Так, незважаючи на жорсткі карантинні обмеження, роздрібний товарооборот у січні зріс на 3,5% р/р. Суттєво, порівняно з минулим роком, збільшилися витрати українців на купівлю товарів в інтернет-магазинах. Інфляційні очікування лишаються завищеними.
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