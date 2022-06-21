С июня почти все бытовые потребители получают газ напрямую от "Нафтогаза" – 97,6%. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель правления "Нафтогаза" компании Юрий Витренко, передает 24 канал. Таким образом, НАК "Нафтогаз Украины" стал монополистом на розничном рынке газа.

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В "Нафтогаз" перейдут все облгазы Фирташа

Витренко рассказал о доминировании группы Фирташа на газовом рынке. Он подчеркнул, что группа Фирташа никогда не являлась реальным поставщиком, а только посредником. По словам главы правления, группа не несла рисков, которые обычно несут настоящие поставщики.

Теперь между нами нет посредника в виде группы Фирташа, которая никогда не являлась реальным поставщиком, а была посредником,

– сказал Витренко.

Он анонсировал, что в ближайшее время в "Нафтогаз" перейдут облгазы Региональной газовой компании. Это составляет более 60% распределения или транспортировки газа.

Что этому предшествовало

Ранее появилось распоряжение Кабмина, согласно которому арестованные облгазы олигарха Фирташа передали "Нафтогазу". Речь идет о 26 облгазах, которые правительство передало госпредприятию "Черноморнефтегаз" – им управляет НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, ранее в "Нафтогазе" пообещали, украинцы не увидят в платежках более высокую цену на газ из-за войны. Правительство приняло мораторий на повышение стоимости тарифов.

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