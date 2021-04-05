Система обязательного пенсионного накопления – один из уровней пенсионной системы, который до сих пор не заработал в Украине. В Министерстве социальной политики выделили главные составляющие работы обязательных пенсионных накоплений и отметили, почему в результате выигрывают все.

Составляющие работы системы обязательного пенсионного накопления:

Собственность человека – часть взносов сразу будет поступать в собственность человека, на его личный счет в накопительном фонде. Взносы без нагрузок – с налогов, которые будут платить украинцы на накопление будет направлено долю в размере 2% от зарплаты. Дополнительные 2%, получать населения по налогам, что платит работодатель.

Актуально Почему многоуровневая пенсионная система является более надежной: обьяснение Минсоцполитики

Экономике – инвестиции, а человеку доходы – пенсионные накопления украинцев не будут лежать без дела, ожидая их выхода на пенсию, а сразу будут вкладываться в экономику страны. Однако, как отметили в Фонде только в те инструменты, которые определены законодательством, как надежные (государственные ценные бумаги, в том числе целевые на реализацию долгосрочных проектов, муниципальные ценные бумаги, акции и облигации предприятий, депозиты в надежных банках, банковские металлы, недвижимость, земля и так далее).

Все заработанные инвестиционные доходы накопительные инвестиционные фонды распределять между будущими пенсионерами.

Сделайте свой выбор сами – каждый лично сможет выбирать фонды для накоплений, а также изменять их по собственному желанию. Правительство считает, что это лучший способ защитить пенсионные накопления граждан. Пенсионные выплаты – накопительная пенсия будет выплачиваться одновременно с солидарной и не будет влиять на ее размер. То есть украинцы будут получать сразу две пенсий: солидарную и накопительную.

Что такое система пенсионных накоплений Накопительная система пенсионного обеспечения базируется на обязательном пенсионном страховании, которое построено на принципах распределительной и накопительной пенсионной системы. Суть такой системы состоит в том, что часть обязательных взносов в пенсионную систему должна накапливаться в Накопительном фонде и учитываться на пенсионных счетах граждан, которые будут платить такие взносы. Эти средства в свою очередь будут инвестироваться в экономику Украины с целью получения инвестиционного дохода, Накопительная система пенсионного обеспечения базируется на обязательном пенсионном страховании, которое построено на принципах распределительной и накопительной пенсионной системы. Суть такой системы состоит в том, что часть обязательных взносов в пенсионную систему должна накапливаться в Накопительном фонде и учитываться на пенсионных счетах граждан, которые будут платить такие взносы. Эти средства в свою очередь будут инвестироваться в экономику Украины с целью получения инвестиционного дохода, отмечает Пенсионный фонд

Выплаты из накопительной пенсионной системы могут быть:

пожизненными,

одноразовыми,

на определенный срок.

Почему выиграют все

Правительство Украины уверено, что от функционирования второго уровня пенсионной системы выигрывает не только государство, но и сами украинцы. В общем Минсоцполитики приводит 4 аргумента в пользу обязательных пенсионных накоплений.

Аргументы в пользу обязательных пенсионных накоплений

Люди получат вторую, дополнительную к солидарной пенсии, что повысит их уровень жизни в почтенном возрасте.

Напомним! Минсоцполитики уже ранее отмечало, что правительство не в состоянии обеспечить население достойной солидарной пенсией из-за демографической ситуации и недостаточного количества источников финансирования.

Подробнее Маленькие пенсии и низкая рождаемость: Минсоцполитики объяснило связь

Экономика получит внутренние долгосрочные инвестиции для развития и создания новых рабочих мест, поскольку государство планирует вкладывать накопления украинцев в экономику страны. Человек будет заинтересована в "белой зарплате", поскольку от ее размера будет зависеть непосредственно размер средств на пенсионном счете. Упомянутые 2% от зарплаты и 2%, которые будет платить работодатель. Люди научатся накапливать на пенсию. Минсоцполитики считает, что подобный инструмент будет способствовать повышению уровня финансовой грамотности населения. Также будут увеличиваться добровольные накопления, повышая уровень благосостояния и объемов внутренних инвестиций в экономике.

Получить кредит до 500 тысяч гривен на выгодных условиях помогут специалисты Идея Банка.