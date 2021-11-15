Обязательная накопительная пенсия: какой процент будут отчислять от зарплат и из бюджета

В рамках обязательных пенсионных накоплений взносы будут уплачиваться не только украинцами, но и из госбюджета будут отчисляться определенные проценты. Об этом рассказал глава Министерства финансов Сергей Марченко.

Размер взносов

Чтобы сформировать доверие к системе, сначала предполагается более активная роль государства, а на следующих этапах участники сами будут выбирать пенсионные фонды, рассказывает Марченко. Предполагается, что взносы будут уплачиваться не только участниками программы, но и из госбюджета будут отчисляться определенные проценты.

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Граждане будут иметь индивидуальные накопительные счета и будут мотивированы отчислять часть средств по зарплате. Государство будет финансировать такие взносы на паритетных условиях,

– рассказал Марченко.

В накопительную систему участникам будут платить:

1% от зарплаты – в 2023 году,

1,5% – в 2024 году,

2% – в 2025 году.

Такое финансирование будет происходить путем соответствующего перераспределения через ЕСВ для лиц, участвующих в новой системе.

Также предполагается дополнительное финансирование вкладов из госбюджета:

в 2023 году – 1%,

в 2024 году – 1,5%,

в 2025 году – 2%.

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Почему нужны обязательные пенсионные накопления

Марченко отметил, что из-за демографического спада в Украине действующие пенсионные системы не обеспечены ресурсом. Это значит, что для пенсионеров-долгожителей нужно искать ресурс на выплату пенсий. В Украине он пополняется благодаря уплате ЕСВ работниками.

Демографический спад

Доля населения старше 65 лет в Украине составляет около 16% активного населения и постоянно растет, согласно данным демографов.

Сейчас в Украине 11 миллионов пенсионеров, а лиц, уплачивающих единый социальный взнос (ЕСВ), – всего 9,7 миллиона. Поэтому в ближайшее время на одного работника будет приходиться все больше пенсионеров.

Поэтому, учитывая такие показатели, правительство просто не может обеспечить население достойными выплатами с помощью солидарной пенсии. То есть когда пенсионеры получают выплаты из Пенсионного фонда, который наполняет работающее население. Именно поэтому с 2023 года в Украине планируется внедрить второй уровень пенсионной системы – обязательные пенсионные накопления.

Повышение пенсий с 1 декабря

С 1 декабря пенсионеров ожидает повышение, ведь прожиточный минимум вырастет. Поэтому минимальная пенсия вырастет на 80 гривен – с 1854 гривен до 1934 гривен.

Из-за повышения минимальной зарплаты до 6,5 тысячи гривен вырастет и минимальная пенсия для украинцев в возрасте от 65 лет с большим стажем до 2,6 тысячи гривен.

Согласно финансовому прогнозу Всемирного банка для экономик мира до 2050 года: дефицит пенсионных систем составит 400 триллионов долларов.