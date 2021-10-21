Обязательная накопительная пенсия: сколько будут платить работники и работодатели

В Министерстве социальной политики предложили модель общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения. Согласно ей работодатели будут платить обязательные взносы, а работники – добровольные.

Обязательные пенсионные накопления

В Минсоцполитики рассказали, что в результате обсуждения системы взносов с Минфином и миссией Всемирного банка была разработана определенная модель уплаты взносов для реализации второго уровня пенсионной системы – обязательные пенсионные накопления.

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Сколько будет платить работодатель

Согласно с предложенной моделью предлагается, чтобы работодатели платили обязательные взносы на индивидуальные счета людей в размере 1% от заработной платы (вследствие снижения ЕСВ) всех своих работников.

Если работник отказывается платить взносы

На индивидуальные счета людей, которые не отказались от добровольной уплаты накопительных взносов из собственной зарплаты, государство будет перечислять дополнительные стимулирующие взносы в размере 1%.

Также предлагается каждые два года проводить повторную автозапись участников, которые ранее отказались от уплаты взносов за свой счет. Право отказаться за ними сохраняется.

Сколько будут платить работники

Предполагается, что на собственные индивидуальные счета в размере 1% будут платить все застрахованные лица с собственной заработной платы (дохода, денежного обеспечения) на условиях автозаписи с правом отказа.

Таким образом не будет происходить принуждения граждан к уплате накопительных взносов за свой счет. Зато будут эффективные стимулы к добровольному участию людей в уплате взносов в системы и гибкие условия развития системы в дальнейшем,

– объяснили в Минсоцполитике.

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Преимущества такой модели по мнению Минсоцполитики

Все застрахованные лица автоматически становятся участниками второго уровня пенсионной системы и получают от 1% до 3% от своей заработной платы на собственные пенсионные счета, в соответствии своего выбора.

Налоговое давление на работодателей не растет вследствие снижения ЕСВ на размер накопительного взноса.

Человек имеет право в любое время отказаться от уплаты добровольного накопительного взноса по собственной зарплаты.

Дополнительные стимулирующие взносы от государства на индивидуальный счет такого человека в этом случае прекращаются.

После отказа за ней остается право возобновить уплату добровольных взносов в любое время по собственному желанию с одновременным восстановлением уплаты стимулирующего взноса от государства.

В Украине пока не планируют полностью отказаться от солидарной пенсии. Населения будет получать две пенсии одновременно: солидарную и накопительную. Предполагается, что таким образом удастся обеспечить украинцев достойной пенсией.