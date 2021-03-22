Дети, государство или сами пенсионеры: кто должен обеспечивать украинцев в старости
Согласно социологическому опросу менее 20% украинцев считают себя ответственными за обеспечение собственной старости и перекладывают ответственность на государство. Подробнее об опросе читайте в материале Экономики 24.
Мнение украинцев
Кто ответственен за обеспечение пенсионеров
Чаще всего основную ответственность за обеспечение жизни населения в старости украинцы возлагают на:
- 68,5% – государство и правительство,
- 18,8% – на самих себя,
- 5,2% – своих детей,
- 4,2% – не могут определиться с ответом,
- 3,3% – работодателей в которых работали.
Читайте также В Раде предлагают ввести новый вид пенсий "за особые заслуги"
Важно! Надежда на государство и правительство среди опрошенных украинцев снижалась по мере роста доходов и образования. Зато по мере роста возраста опрошенных – возложение ответственности на правительство росло.
Инфографика центра социально-экономических исследований "CASE Украина"
Уровень доходов
Опросы согласно ожиданиям украинцев относительно уровня доходов в старости:
- 52,2% – ожидает значительное сокращение доходов в старости,
- 34,2% – отметили, что ожидают сокращение доходов более чем в три раза.
Инфографика центра социально-экономических исследований "CASE Украина"
Читайте также Пенсии без трудовой книжки: как будут назначать начисления украинцам
Пенсия по наследству
Нынешняя пенсионная система не предусматривает передачу пенсии по наследству. Поэтому, если украинец умрет до выхода на пенсию, а до этого платил около 20% налога с зарплаты, то неиспользованные пенсионные взносы не вернутся родственникам умершего.
Почему сейчас пенсия не передается по наследству
Поскольку взносы не принадлежат пенсионеру, то и он не может передать их по наследству своим родственникам, даже если в течение всей жизни платил налог и не успел выйти на пенсию.
Альтернативная система накоплений
Существует и другая система пенсионных накоплений. Согласно с которой украинцы накапливают взносы на своем счету и тогда могут их передать по наследству.
Мысли украинцев по поводу двух пенсионных систем
- 46,5% – считают пенсионную систему, в которой накопленные средства можно передать по наследству, несмотря на риск того, что накоплений может не хватить на всю старость более справедливыми.
- 37,7% – согласны с нынешней пенсионной системой, когда государство гарантирует небольшую, но пожизненную пенсию
Как проводился опрос
Опрос провели с 6 по 8 февраля 2021 года методом телефонного интервью. Среди опрошенных были лица 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки (с учетом дизайн-эффекта) не превышает 2,4% для показателей.
Поделиться новостью