Согласно социологическому опросу менее 20% украинцев считают себя ответственными за обеспечение собственной старости и перекладывают ответственность на государство. Подробнее об опросе читайте в материале Экономики 24.

Мнение украинцев

Кто ответственен за обеспечение пенсионеров

Чаще всего основную ответственность за обеспечение жизни населения в старости украинцы возлагают на:

68,5% – государство и правительство,

18,8% – на самих себя,

5,2% – своих детей,

4,2% – не могут определиться с ответом,

3,3% – работодателей в которых работали.

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Важно! Надежда на государство и правительство среди опрошенных украинцев снижалась по мере роста доходов и образования. Зато по мере роста возраста опрошенных – возложение ответственности на правительство росло.

41,7% украинцев отказались бы от возможности не платить значительную часть ЕСВ, чтобы экономить эти средства самостоятельно или потратить на текущие нужды. Так, в настоящее время украинцы платят с зарплаты налоги на выплату пенсий нынешним пенсионерам (около 20% зарплаты).

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Инфографика центра социально-экономических исследований "CASE Украина"

Уровень доходов

Опросы согласно ожиданиям украинцев относительно уровня доходов в старости:

52,2% – ожидает значительное сокращение доходов в старости,

34,2% – отметили, что ожидают сокращение доходов более чем в три раза.

Инфографика центра социально-экономических исследований "CASE Украина"

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Пенсия по наследству

Нынешняя пенсионная система не предусматривает передачу пенсии по наследству. Поэтому, если украинец умрет до выхода на пенсию, а до этого платил около 20% налога с зарплаты, то неиспользованные пенсионные взносы не вернутся родственникам умершего.

Почему сейчас пенсия не передается по наследству

Поскольку взносы не принадлежат пенсионеру, то и он не может передать их по наследству своим родственникам, даже если в течение всей жизни платил налог и не успел выйти на пенсию.

Альтернативная система накоплений

Существует и другая система пенсионных накоплений. Согласно с которой украинцы накапливают взносы на своем счету и тогда могут их передать по наследству.

Недостатки системы! Накопленных денег может не хватить на всю старость и тогда придется жить на минимальное пособие по бедности.

Мысли украинцев по поводу двух пенсионных систем

46,5% – считают пенсионную систему, в которой накопленные средства можно передать по наследству, несмотря на риск того, что накоплений может не хватить на всю старость более справедливыми.

37,7% – согласны с нынешней пенсионной системой, когда государство гарантирует небольшую, но пожизненную пенсию

Как проводился опрос

Опрос провели с 6 по 8 февраля 2021 года методом телефонного интервью. Среди опрошенных были лица 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки (с учетом дизайн-эффекта) не превышает 2,4% для показателей.

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