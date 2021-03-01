Обеспеченная старость: 5 аргументов почему стоит начать откладывать средства уже сейчас
Украинцы привыкли, что их пенсии зависят от государства, однако во многих странах мира действует практика, когда граждане сами заботятся о пенсионных сбережениях. Поэтому если вы до сих пор сомневаетесь, стоит ли начать откладывать средства на отдельный счет уже сейчас, то предлагаем вам 5 аргументов, почему следует открыть пенсионный счет уже сейчас.
Источник:Ліга.Новости
1. Пенсионный фонд не сможет обеспечить всех
Бюджет государственного пенсионного фонда на прямую зависит от единого социального взноса, который отсчитывается с зарплаты каждого украинца, что работает. Поскольку Украина входит в пятерку стран мира по показателю темпов сокращения населения, поэтому ситуация с наполнением бюджета фонда будет со временем только ухудшаться.
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Нынешнее соотношение работающего украинца и пенсионера показывает, государственная пенсия вряд ли когда-нибудь будет достойной, ведь у государства просто нет денег. Так в будущем вероятна тенденция, когда один работающий будет "удерживать" сразу двух пенсионеров.
Конечно, достаточно возможна ситуация, что в Украине произойдет взрывной рост экономики, благодаря чему правительство сможет собрать больше налогов и наполнить Пенсионный фонд. Однако, это лишь предположение, а сейчас реальная ситуация в стране совсем другая. Поэтому начать откладывать самостоятельно сбережения на собственную старость будет достаточно неплохим выходом.
2. Мы уже и так потеряли много времени
В большинстве развитых странах действует негласное правило: накопление нужно начинать с первой же зарплаты. Так молодые люди начинают откладывать обычно в среднем от 5 до 10% с каждой полученной заработной платы.
Естественно, чем раньше человек начинает накапливать, тем выше надбавка к официальной пенсии, на которую он может рассчитывать в будущем. В этом смысле даже 30 летние украинцы, у которых до сих пор нет накоплений, уже потеряли очень много времени и денег. К тому же не стоит забывать о процентах, которые будут расти на вашем счету, пока вы будете откладывать.
Однако, если вы до сих пор не начали откладывать из-за того, что не можете себе позволить переводить значительные суммы на пенсионный счет, то зря. Ведь, даже если у вас есть возможность отложить небольшую сумму в размере 100 гривен, то не нужно сомневаться, потому что к моменту выхода на пенсию эти деньги уже будут ощутимой поддержкой, благодаря процентам.
3. Лучшая долгосрочная инвестиция
Негосударственные пенсионные фонды работают в Украине с 2003 года: этот рынок пережил две полных кризиса в украинской экономике: с 2008 по 2009 год и с 2014 по 2015 год. В результате чего некоторые НПФ потеряли свои активы, но далеко не все.
Однако достаточно много фондов смогли с минимальными потерями пройти этот период. Стоит заметить, что успех фонда зависит от управляющей компании, которая распределяет ресурсы участников в различные инвестиционные инструменты. Но все же главный залог успеха – диверсификация: в соответствии с законом "О негосударственном пенсионном обеспечении", накопления клиентов НПФ должны быть распределены между различными направлениями инвестиций.
Что такое диверсификация рисковДиверсификацией рисков – это когда ваши деньги не ограничиваются в одном инструменте и не зависят от него, риск потери существенно снижается. Весомым бонусом является то, что вы можете ежедневно отслеживать, где находятся ваши средства, что невозможно в банках и страховых компаниях.
4. НПФ доступен каждому
Для того чтобы открыть пенсионный счет, вам нужен только:
- паспорт,
- идентификационный код и
- желание накапливать.
Стоит отметить, что никаких обязательств относительно объема и периодичности отчислений нет. То есть каждый вкладчик определяет комфортную для него сумму и частоту пополнения своего пенсионного счета. Никаких графиков и штрафов не существует в принципе.
На что стоит обратить внимание
На украинском рынке работает около 63 НПФ. Поэтому украинцам есть не только из чего выбрать, но и возникает вопрос кому именно довериться и на что обратить внимание в первую очередь.
- Главный совет относительно критериев выбора – конечный бенефициар, люди, которым принадлежит этот фонд. НПФ – это всегда о долгосрочных накопления, важно понимать, кому вы доверяете свои деньги.
- Обязательно проверить доходность фонда. Не все фонды в Украине прибыльные, важно оценить этот показатель и убедиться, что доходность превышает инфляцию, причем желательно видеть данные за период длительностью около 5 лет.
- Стоит обратить внимание на возможность в любой момент перевести свои пенсионные накопления из одного фонда в другой. И помнить, что закон в этом вас никак не ограничивает.
5. Накопление – синоним счастья и уверенности
Один из законов психологии говорит, что человек чувствует себя гораздо увереннее, если знает, что у нее есть денежные запасы. Поскольку, тогда мы не боимся завтрашнего дня и старости. Ты понимаешь – у тебя есть собственная финансовая "подушка безопасности", а значит будешь чувствовать себя финансово независимым и счастливым.
Конечно, НПФ не является панацеей от бедности, но это однозначно движение в правильном направлении. Ведь по такой системе обеспечивает себе комфортную старость большинство граждан стран мира.
Как откладывают в пенсионные фонды: пример США
Для издания Галицкий корреспондент украинка Ирина Турко, которая долгое время уже живет в США, рассказала, что американцы начинают думать об обеспеченной старости еще смолоду. Обычно начиная с 23 – 25 лет, некоторые бывает позже, однако об экономии думает каждый. В качестве примера франковчанка приводит Пенсионный фонд 401k (401k – это вид пенсионного фонда, который предоставляет работодатель или компания, в которой работает работник).
Некоторые это делают самостоятельно и автоматически с каждой зарплаты откладывает какой-то процент, кому предлагают это на работе,
– говорит украинка.
Однако, Ирина, еще не успевала начать откладывать сбережения для собственного пенсионного фонда. Украинка планировала начать делать это с 2020 года, однако на пути ей стала пандемия COVID-19 и нестабильная ситуация в США, в связи с короной кризисом.
Размер пенсии
По словам франковчанки, налоги в США огромные, так с каждого чека снимается процент в Пенсионный фонд. Однако, сами пенсии американцы получат достаточно не большие, ведь они напрямую зависят от стажа и суммы, которую они когда-то зарабатывали.
Пенсия зависит от того, где вы работали. Работники правоохранительніх органов, военные, работники метро, железнодорожных станций получают очень хорошие выплаты, хотя зарплаты у них невысокие,
– отмечает госпожа Ирина.
Стоит добавить, что в США для пожилых людей есть ряд льгот. К примеру, после 65 лет государство дает жителям страны бесплатную медицинскую страховку и бенефиты на жилье (то есть, когда пенсионеры, которым более 65 лет, снимают квартиру, то никто не имеет права повысить им арендную плату).
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