Обещают, что поезда не остановятся: в Укрзализныце осталось топлива на 9 суток

Александр Камышин заявил, что в Укрзализныце осталось дизельного топлива на 9 суток. Однако, по его словам, остановки поездов не произойдет.

Об этом временный глава национального перевозчика сообщил во время брифинга по итогам первого заседания Антикризисного штаба.

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Он напомнил, что Укрзализныця в этом году уже дважды останавливалась из-за отсутствия дизельного топлива, а сейчас остатка в системе хватит на 9 суток.

Мы работаем с поставщиками топлива по рамочному соглашению, но есть одна беда. Рамочное соглашение привязано к европейским индексам, и они не всегда отыгрывают ту ситуацию, которая складывается в Украине,

– сказал Александр Камишин.

Поезда не остановятся

По его словам, поставщикам УЗ не всегда выгодно поставлять топливо по формульной цене, привязанной к таким индексам. Следовательно, они сначала поставляют топливо "туда, где маржа выше, а затем УЗ".

В результате нам очень трудно сейчас удается оттеснять поставки топлива у наших контрагентов,

– отметил временный глава Укрзализныци.

Александр Камишин добавил, что УЗ нуждается в решении, которое бы позволило быстрее закупать топливо, когда уровень снижается. Он убежден в том, что УЗ не допустит остановки работы из-за отсутствия топлива.