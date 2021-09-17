Об этом временный глава национального перевозчика сообщил во время брифинга по итогам первого заседания Антикризисного штаба.
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Он напомнил, что Укрзализныця в этом году уже дважды останавливалась из-за отсутствия дизельного топлива, а сейчас остатка в системе хватит на 9 суток.
Мы работаем с поставщиками топлива по рамочному соглашению, но есть одна беда. Рамочное соглашение привязано к европейским индексам, и они не всегда отыгрывают ту ситуацию, которая складывается в Украине,
– сказал Александр Камишин.
Поезда не остановятся
По его словам, поставщикам УЗ не всегда выгодно поставлять топливо по формульной цене, привязанной к таким индексам. Следовательно, они сначала поставляют топливо "туда, где маржа выше, а затем УЗ".
В результате нам очень трудно сейчас удается оттеснять поставки топлива у наших контрагентов,
– отметил временный глава Укрзализныци.
Александр Камишин добавил, что УЗ нуждается в решении, которое бы позволило быстрее закупать топливо, когда уровень снижается. Он убежден в том, что УЗ не допустит остановки работы из-за отсутствия топлива.
Как Укрзализныця закупает топливо
Топливо УЗ закупает по рамочному соглашению с поставщиками, механизм которого построен на применении котировок Platts.
Учитываются курсы валют, это позволяет Укрзализныце получать справедливую цену при колебаниях мировых цен на нефтепродукты.