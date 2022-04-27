Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире 24 канала.

К теме "Газпром" заявил, что Польша и Болгария остались без газа из-за невыплаты в рублях

По его словам, прежде всего причиной такого решения со стороны России могло стать то, что Польша является самой активной среди государств ЕС, которая поддерживает Украину в войне.

В случае с Болгарией Россия должна была уже в ближайшее время либо пересмотреть, либо завершить контракт.

Кроме того, есть опасения, что в России не знают, как можно реализовать указ, который подписал Путин, о переводе оплаты за газ в рубли, потому что очень трудно принудить к чему-то частные субъекты хозяйствования, которые являются основными участниками этих контрактов. Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам

Рябцев добавил, что такие шаги России лишь свидетельствуют о том, что у нее нет других рычагов влияния на государства, поддерживающие Украину, кроме этого привычного газового шантажа.

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