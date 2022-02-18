Объем мировой торговли в 2021 году: выросли ли все сектора экономики

Совокупный объем экспорта и импорта в стоимостном выражении по итогам 2021 года увеличился на 25%. Рост прослеживался во всех секторах, кроме авиапрома.

Как выросла мировая торговля в 2021 году

Объем мировой торговли в 2021 году вырос до рекордно высокого уровня – 28,5 триллиона долларов. В целом в 2021 году по товарам рост составил 27%, по услугам – 17%.

Обратите внимание Россия больше не один из крупнейших экспортеров украинских товаров

Как росли разные секторы экономики

Объем экспорта украинских товаров в 2021 году вырос на 38% – до 68 миллиардов долларов. Что касается импорта, то он составил 72,8 миллиарда долларов, что на 34% больше, чем годом ранее. Больше об этом, читайте здесь.

В целом рост поставок отмечался во всех глобальных секторах, кроме транспортного оборудования, включающего авиапром. Речь идет о -12% годовых и -40% уровня 2019 года.

Экспорт продовольствия увеличился за год на 20%, против уровня до пандемии – на 31%. Этот прирост в значимой степени разъясняется увеличением цен. Так, основные продовольственные товары, такие как зерно, масло, мясная и молочная продукция, сахар подорожали в 2020 году в среднем на 28%, согласно данным ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Увеличение цен на рынках привело к росту стоимости экспорта:

энергоресурсов на 97% в год,

металлов – на 41%,

продукции химпрома – на 35%,

продовольствия – на 20%.

При этом в ЮНКТАД прогнозируют, что в 2022 году темпы роста замедлятся на фоне замедления скорости роста глобального ВВП и мировой инфляции.

Как изменился объем экспорта

Из Китая вырос за 2021 год на 43% (импорт при этом увеличился на 32%).

Из России – на 33% (на 23%).

Из Бразилии – на 23% (на 33%).

Из США – на 12% (на 20%).

Из Евросоюза – на 10% (на 27%).

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ЮНКТАД прогнозируют, что

рост торговли в 2022 году, вероятно, будет ниже ожидаемого, учитывая макроэкономические тенденции. Это будет связано с тем, что МВФ снизил прогноз роста мирового ВВП на 0,5 процентных пункта. Также повлияет на удорожание энергоносителей и сбои в логистике.

Суммарный экспорт развивающихся стран за год вырос на 30%, тогда как поставки из развитых стран всего на 15%. Импорт в развивающиеся страны также увеличился значительнее – на 26% против 19%.

Глобальные торговые тенденции и текущий прогноз ЮНКТАД / Инфографика

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