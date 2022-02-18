Как выросла мировая торговля в 2021 году
Объем мировой торговли в 2021 году вырос до рекордно высокого уровня – 28,5 триллиона долларов. В целом в 2021 году по товарам рост составил 27%, по услугам – 17%.
Обратите внимание Россия больше не один из крупнейших экспортеров украинских товаров
Как росли разные секторы экономики
В целом рост поставок отмечался во всех глобальных секторах, кроме транспортного оборудования, включающего авиапром. Речь идет о -12% годовых и -40% уровня 2019 года.
Экспорт продовольствия увеличился за год на 20%, против уровня до пандемии – на 31%. Этот прирост в значимой степени разъясняется увеличением цен. Так, основные продовольственные товары, такие как зерно, масло, мясная и молочная продукция, сахар подорожали в 2020 году в среднем на 28%, согласно данным ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).
Увеличение цен на рынках привело к росту стоимости экспорта:
- энергоресурсов на 97% в год,
- металлов – на 41%,
- продукции химпрома – на 35%,
- продовольствия – на 20%.
При этом в ЮНКТАД прогнозируют, что в 2022 году темпы роста замедлятся на фоне замедления скорости роста глобального ВВП и мировой инфляции.
Как изменился объем экспорта
- Из Китая вырос за 2021 год на 43% (импорт при этом увеличился на 32%).
- Из России – на 33% (на 23%).
- Из Бразилии – на 23% (на 33%).
- Из США – на 12% (на 20%).
- Из Евросоюза – на 10% (на 27%).
Глобальные торговые тенденции и текущий прогноз ЮНКТАД / Инфографика
Экономический прогноз для Украины на 2022 год: смотрите видео