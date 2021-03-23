Председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин написал прес дайджест относительно экономической ситуации в Украине и на финансовом рынке. О курсе гривны, и объеме иностранной валюты на украинском рынке, читайте на Экономика 24.

Изменение курса гривны в течение недели

Эксперт Данилишин отмечает, что курс гривны межбанка за неделю почти не изменился. На отсутствие изменений повлияло предложение иностранной валюты со стороны клиентов межбанков.

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Предложение иностранной валюты со стороны клиентов банков на МВРУ (межбанк – 24 канал) в течение прошлой недели находилось на 30 миллионов долларов в среднем за день ниже предложения, закрываясь в основном за счет валютной позиции банков,

– отметил Данилишин.

Интервенции НБУ по покупке валюты составляли на прошлой неделе 30,5 миллионов долларов. То есть сальдо интервенций с начала года составило +270,5 миллионов долларов.

Объем иностранной валюты на рынке

В то же время на наличном валютном рынке объем чистого предложения иностранной валюты выросло по сравнению с прошлой неделей. В результате роста объем покупки иностранной валюты банками с начала марта месяца увеличился на 53 миллиона долларов. Данилишин отмечает, что таким образом удалось практически компенсировать чистую продажу валюты с начала года.

Другие сферы экономики

В своем пресс дайджесте эксперт Данилишин в частности высказал собственное мнение по поводу экономической ситуации в Украине в целом. В частности, обратил внимание на:

Спад реального ВВП Украины , напомним, что 22 марта Держстат обнародовала отчет за 2020 год, а 23 марта Минфин дал свой комментарий по поводу спаду ВВП на 4%. Данилишин отметил, что сокращение производства продукции животноводства может повлиять на рост цен, но тут же добавил, что это будет, по его мнению, лишь временно.

, напомним, что 22 марта Держстат обнародовала отчет за 2020 год, а 23 марта Минфин дал свой комментарий по поводу спаду ВВП на 4%. Данилишин отметил, что сокращение производства продукции животноводства может повлиять на рост цен, но тут же добавил, что это будет, по его мнению, лишь временно. Сферу бюджета . В частности, что дальнейшее промедление с выполнением плана государственных заимствований в год может заставить Минфин повысить ставки, что увеличит стоимость обслуживания государственного долга.

. В частности, что дальнейшее промедление с выполнением плана государственных заимствований в год может заставить Минфин повысить ставки, что увеличит стоимость обслуживания государственного долга. Финансовую сферу, отметив, несмотря на уменьшение прибыли банковской сферы более чем вдвое, рентабельность капитала банков остается достаточно высокой по сравнению с другими странами – более 18%, а его адекватность – превышает 22%.

Кто такой Богдан Данилишин Богдан Данилишин – украинский государственный и политический деятель и экономический эксперт. Господин Данилишин был назначен членом Национального банка Украины в 2016 году. Сейчас эксперт является председателем Совета Национального банка, а также занимается преподавательской деятельностью в КНЭУ имени Вадима Гетьмана.

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