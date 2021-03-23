Украинцы продавали доллары на прошлой неделе: как это повлияло на курс гривны
Председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин написал прес дайджест относительно экономической ситуации в Украине и на финансовом рынке. О курсе гривны, и объеме иностранной валюты на украинском рынке, читайте на Экономика 24.
Источник:фейсбук Богдана Данилишина
Изменение курса гривны в течение недели
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Предложение иностранной валюты со стороны клиентов банков на МВРУ (межбанк – 24 канал) в течение прошлой недели находилось на 30 миллионов долларов в среднем за день ниже предложения, закрываясь в основном за счет валютной позиции банков,
– отметил Данилишин.
Объем иностранной валюты на рынке
Другие сферы экономики
В своем пресс дайджесте эксперт Данилишин в частности высказал собственное мнение по поводу экономической ситуации в Украине в целом. В частности, обратил внимание на:
- Спад реального ВВП Украины, напомним, что 22 марта Держстат обнародовала отчет за 2020 год, а 23 марта Минфин дал свой комментарий по поводу спаду ВВП на 4%. Данилишин отметил, что сокращение производства продукции животноводства может повлиять на рост цен, но тут же добавил, что это будет, по его мнению, лишь временно.
- Сферу бюджета. В частности, что дальнейшее промедление с выполнением плана государственных заимствований в год может заставить Минфин повысить ставки, что увеличит стоимость обслуживания государственного долга.
- Финансовую сферу, отметив, несмотря на уменьшение прибыли банковской сферы более чем вдвое, рентабельность капитала банков остается достаточно высокой по сравнению с другими странами – более 18%, а его адекватность – превышает 22%.
Кто такой Богдан ДанилишинБогдан Данилишин – украинский государственный и политический деятель и экономический эксперт. Господин Данилишин был назначен членом Национального банка Украины в 2016 году. Сейчас эксперт является председателем Совета Национального банка, а также занимается преподавательской деятельностью в КНЭУ имени Вадима Гетьмана.
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