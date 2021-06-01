Окружной админсуд Киева рассматривает иск относительно платы за транспортировку газа

ОАСК открыл производство по обжалованию постановления НКРЭКУ. Документ за 6 марта 2020 года внес изменение в Кодекс газораспределительных систем.

Согласно этому постановлению, с января 2021 года годовая заказанная мощность потребителя определяется, исходя из фактического объема потребления природного газа этим объектом за газовый год. Она не может быть меньше, в частности, 126 кубических метров – для бытового потребителя.

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Истец оспаривает оплату за транспортировку в обязательном порядке

Этот газ используется для подогрева воды и приготовления пищи. В иске говорится, что постановление нарушает права потребителя, так как он вынужден оплачивать транспортировку этих 126 кубометров в обязательном порядке. Хотя может использовать на самом деле вдвое меньший объем голубого топлива.

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Дело будут рассматривать 15 июля 2021 года.

Отметим, что в марте 2021 года начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии составили 22,9 миллиарда гривен. По сравнению с аналогичным месяцем 2020 года это на 46% больше. А вот задолженность уменьшилась. Долги достигли уровня 79,3 миллиарда гривен, это на 2,8 миллиарда гривен меньше, чем в феврале (было 82,1 миллиарда гривен).