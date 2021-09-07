ОАЭ хочет привлечь новые инвестиции в бизнес: о какой сумме и странах идет речь

Объединенные Арабские Эмираты, для привлечения новых инвестиций в бизнес, планируют смягчить правила въезда в страну иностранцам и углубить торговые связи с государствами Азии и Африки. По приблизительным подсчетам уже в 2022 году может идти речь о сумме более чем 13 миллиардов долларов.

Иностранные инвестиции

Власти ОАЭ планирует в ближайшей перспективе сделать страну глобальным хабом для бизнеса и финансов. Также намерен смягчить строгие правила пребывания иностранных граждан на своей территории. По мнению властей это поможет привлечь талантливых специалистов из-за рубежа и новые бизнес-инвестиции.

Читайте также Я не вижу прогресса, – экс-министр экономического развития о приходе иностранных инвестиций

Какую сумму планируют привлечь в экономику страны

В 2022 году Правительство ОАЭ планирует благодаря изменениям привлечь инвестиции в размере 13,6 миллиарда долларов в экономику страны.

К 2030 году прогнозируемо привлечения могут составить 150 миллиардов долларов. Правительство рассчитывает, что за девять лет ОАЭ войдут в десятку лидеров по объему привлеченных инвестиций.

Мы будем более активно открывать наши рынки для многих стран,

– поделился министр международной торговли ОАЭ Тани Аль Зейуди.

Что включают будущие соглашения

Планируемые сделки включают стратегические инвестиции, размещение государственных заказов, торговлю товарами и услугами, а также взаимодействие в сфере R&D.

Будущие экономические связи ОАЭ

ОАЭ разработают всесторонние экономические соглашения с Южной Кореей, Индонезией, Кенией, Эфиопией, Турцией. Также в планах страны является развитие экономических связей с Великобританией, Индией и Израилем.