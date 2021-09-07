Иностранные инвестиции

Власти ОАЭ планирует в ближайшей перспективе сделать страну глобальным хабом для бизнеса и финансов. Также намерен смягчить строгие правила пребывания иностранных граждан на своей территории. По мнению властей это поможет привлечь талантливых специалистов из-за рубежа и новые бизнес-инвестиции.

Читайте также Я не вижу прогресса, – экс-министр экономического развития о приходе иностранных инвестиций

Какую сумму планируют привлечь в экономику страны

  • В 2022 году Правительство ОАЭ планирует благодаря изменениям привлечь инвестиции в размере 13,6 миллиарда долларов в экономику страны.
  • К 2030 году прогнозируемо привлечения могут составить 150 миллиардов долларов. Правительство рассчитывает, что за девять лет ОАЭ войдут в десятку лидеров по объему привлеченных инвестиций.

Мы будем более активно открывать наши рынки для многих стран,
поделился министр международной торговли ОАЭ Тани Аль Зейуди.

Что включают будущие соглашения

Планируемые сделки включают стратегические инвестиции, размещение государственных заказов, торговлю товарами и услугами, а также взаимодействие в сфере R&D.

Будущие экономические связи ОАЭ

ОАЭ разработают всесторонние экономические соглашения с Южной Кореей, Индонезией, Кенией, Эфиопией, Турцией. Также в планах страны является развитие экономических связей с Великобританией, Индией и Израилем.