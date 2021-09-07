Иностранные инвестиции
Власти ОАЭ планирует в ближайшей перспективе сделать страну глобальным хабом для бизнеса и финансов. Также намерен смягчить строгие правила пребывания иностранных граждан на своей территории. По мнению властей это поможет привлечь талантливых специалистов из-за рубежа и новые бизнес-инвестиции.
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Какую сумму планируют привлечь в экономику страны
- В 2022 году Правительство ОАЭ планирует благодаря изменениям привлечь инвестиции в размере 13,6 миллиарда долларов в экономику страны.
- К 2030 году прогнозируемо привлечения могут составить 150 миллиардов долларов. Правительство рассчитывает, что за девять лет ОАЭ войдут в десятку лидеров по объему привлеченных инвестиций.
Мы будем более активно открывать наши рынки для многих стран,
– поделился министр международной торговли ОАЭ Тани Аль Зейуди.
Что включают будущие соглашения
Планируемые сделки включают стратегические инвестиции, размещение государственных заказов, торговлю товарами и услугами, а также взаимодействие в сфере R&D.
Будущие экономические связи ОАЭ
ОАЭ разработают всесторонние экономические соглашения с Южной Кореей, Индонезией, Кенией, Эфиопией, Турцией. Также в планах страны является развитие экономических связей с Великобританией, Индией и Израилем.