О рабочих местах и налогах, – Зеленский поговорил с украинскими инвесторами

Владимир Зеленский провел встречу с руководителями крупных международных компаний, которые инвестируют в экономику нашей страны. На совещании также присутствовали представители украинских компаний, которые построили бизнес международного уровня.

На встрече присутствовали совет директоров и руководители компаний-членов Американской торговой палаты в Украине. Президент поблагодарил их за работу в Украине.

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Хочу поблагодарить за вашу работу в Украине, за созданные рабочие места и уплаченные налоги. Также за то, что вы всегда активны в предоставлении предложений по дальнейшему улучшению бизнес-климата в стране,

– сказал глава государства.

Зеленский рассказал инвесторам о достижениях Украины

В Украине запущена деолигархизация, которая направлена на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Разблокирована судебная реформа.

Власть инициировала реформу прокуратуры по лучшим международным стандартам.

Введение правового режима "Дия Сити", который создает хорошие условия для ведения инновационного бизнеса в Украине.

Президент Американской торговой палаты Андрей Гундер подчеркнул, что для компаний ключевым является доверие, и эта встреча с Зеленским – знак такого доверия, которое строится на самом высоком уровне.

Бизнесмен рассказал, что в целом в Украину инвестировали 50 миллиардов долларов и создали свыше 400 тысяч рабочих мест.

Важные факторы для инвесторов

безопасность,

верховенство права,

судебная реформа,

макроэкономическая стабильность,

справедливая и предсказуемая налоговая политика,

борьба с теневой экономикой,

диджитализация,

защита инвестиций и права собственности,

равные правила игры без преференций,

прозрачная приватизация.

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Глава совета директоров Американской торговой палаты Елена Кошарная отметила, что главной задачей является помочь сделать Украину привлекательной для инвестиций, инноваций и создания новых рабочих мест. Кстати, в компании McDonald's рассказали, что наша страна имеет один из самых привлекательных потенциальных рынков развития в Европе.

Гендиректор катарского портового оператора Qterminals Нэвилл Роберт Стэнсфилд Биссе подчеркнул, что ждет расширения бизнеса в Украине.