О рабочих местах и налогах, – Зеленский поговорил с украинскими инвесторами
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский провел встречу с руководителями крупных международных компаний, которые инвестируют в экономику нашей страны. На совещании также присутствовали представители украинских компаний, которые построили бизнес международного уровня.
На встрече присутствовали совет директоров и руководители компаний-членов Американской торговой палаты в Украине. Президент поблагодарил их за работу в Украине.
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Хочу поблагодарить за вашу работу в Украине, за созданные рабочие места и уплаченные налоги. Также за то, что вы всегда активны в предоставлении предложений по дальнейшему улучшению бизнес-климата в стране,
– сказал глава государства.
Зеленский рассказал инвесторам о достижениях Украины
- В Украине запущена деолигархизация, которая направлена на европейскую и евроатлантическую интеграцию.
- Разблокирована судебная реформа.
- Власть инициировала реформу прокуратуры по лучшим международным стандартам.
- Введение правового режима "Дия Сити", который создает хорошие условия для ведения инновационного бизнеса в Украине.
Президент Американской торговой палаты Андрей Гундер подчеркнул, что для компаний ключевым является доверие, и эта встреча с Зеленским – знак такого доверия, которое строится на самом высоком уровне.
Бизнесмен рассказал, что в целом в Украину инвестировали 50 миллиардов долларов и создали свыше 400 тысяч рабочих мест.
Важные факторы для инвесторов
- безопасность,
- верховенство права,
- судебная реформа,
- макроэкономическая стабильность,
- справедливая и предсказуемая налоговая политика,
- борьба с теневой экономикой,
- диджитализация,
- защита инвестиций и права собственности,
- равные правила игры без преференций,
- прозрачная приватизация.
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Глава совета директоров Американской торговой палаты Елена Кошарная отметила, что главной задачей является помочь сделать Украину привлекательной для инвестиций, инноваций и создания новых рабочих мест. Кстати, в компании McDonald's рассказали, что наша страна имеет один из самых привлекательных потенциальных рынков развития в Европе.
Гендиректор катарского портового оператора Qterminals Нэвилл Роберт Стэнсфилд Биссе подчеркнул, что ждет расширения бизнеса в Украине.