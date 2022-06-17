Первая заместитель председателя Национального банка в рамках проекта " Интервью24 " рассказала нам, что НБУ и банки несколько лет готовился к работе в чрезвычайных условиях. Потому банковская система выдержала основной удар.

Первая часть Будет ли доллар по 50, рост цен и почему НБУ поднял учетную ставку: интервью с Екатериной Рожковой

О том, достаточно ли в Украине сейчас наличных денег, какая ситуация с гривней на временно оккупированных территориях, сколько миллиардов в месяц тратит государство и откуда эти средства берутся, почему экономика уже потеряла 100 миллиардов долларов и сколько может потерять до конца 2022 года – читайте дальше.

Интервью с Екатериной Рожковой в видеоформате

Как с начала войны изменилась работа Национального банка

Как с начала войны изменилась работа Нацбанка, удалось ли в первые дни удержать в рабочем движении коллектив?

Мы готовились к работе в чрезвычайных условиях с 2015 года. Война у нас в стране началась еще в 2014 году, и после относительной нормализации ситуации в 2015 году мы начали готовить все необходимые внутренние документы и процессы для того, чтобы иметь возможность работать в случае ухудшения ситуации. В прошлом году мы дополнительно актуализировали наши планы бесперебойной работы.

Нам также помог ковидный локдаун, когда не только Национальный банк, но и вся банковская система перешла на работу в онлайне: начиная от обслуживания клиентов до проведения совещаний через zoom. Поэтому определенным образом процессы уже настроены на возможность работать дистанционно.

Мы упростили очень много процедур для банков относительно идентификации клиентов, подачи документов в электронном виде и т.д. То есть операционно банки были готовы к дистанционной работе.

Основные усилия в начале войны направлялись на то, чтобы банковская система не останавливалась ни на день. То есть, чтобы непрерывно обслуживался бизнес, население, государство, что тоже очень важно с точки зрения прохождения платежей, выплаты заработных плат, пенсий, финансирования потребностей армии. Понятно, что это огромный комплекс вопросов.

Уже сейчас, оглядываясь назад, на первые недели войны, я могу сказать, что мы все вместе это сделали.

Конечно, невозможно было все учесть. Мы понимали, что угроза нападения есть и она высока, но никто из нас не ожидал такой полномасштабной войны. Однако я считаю, что система сработала на отлично.

Достаточно ли в Украине наличных денег

В первые дни войны украинцы массово бросились к банкоматам, чтобы снять наличные. Однако впоследствии, когда убедились, что ситуация стабильна, начали возвращать деньги на счета. Как изменилась сейчас ситуация с вкладами?

Это естественно, когда люди в таких ситуациях пытаются обезопасить себя. Я очень хорошо помню первые дни, возможно, даже первую неделю. Почти все перестало работать, люди перестали ходить по улицам, закрывались магазины, не все отделения банков работали. К тому же сети магазинов, заправок, не понимая, будет ли работать банковская система, перестали принимать карты. Они требовали наличные деньги. Конечно, люди пошли эту наличку снимать.

Но мы работали и с банками, и с нашими крупными торговыми сетями, разъясняя им, что безналичные счета безопаснее. И действительно, ситуация изменилась.

Когда и люди, и магазины, и заправки убедились, что банковская система работает, платежи проходят, они успокоились и начался обратный процесс.

С начала войны остатки на вкладах физических лиц в банковской системе выросли примерно на 74 миллиарда гривен. В большой степени это обусловлено значительными социальными выплатами, которые осуществляет сегодня правительство: помощь вынужденным переселенцам, повышение заработных плат военным, медикам и т.д. Бизнес также в начале войны оказывал поддержку своим работникам, выплачивая финансовую помощь и авансируя выплату заработных плат. И частично это тоже средства, которые вернулись в систему.

Сегодня безналичные расчеты преобладают. Люди чаще пользуются дистанционными сервисами банков. При диджитализации банковской системы мы все стали амбасадорами безнала, потому что, мне кажется, это очень удобно.

А какая ситуация с наличными в Украине? Достаточно ли их в НБУ и других банках?

Банковская система остается очень ликвидной. Если посмотреть на высоколиквидные средства, то сегодня живые деньги банков превышают 230 миллиардов гривен. Это очень большая сумма. Благодаря этому банки свободно оперируют как безналичными расчетами, так и операциями, связанными с выдачей наличных денег. Перебоев нет.

В первые недели войны действительно были сложности с физической доставкой наличных денег. Это в первую очередь связано с активными бомбардировками и боевыми действиями во многих регионах, из-за чего физически привезти наличные было очень сложно. Сейчас для большинства регионов этот вопрос решен.

В то же время у нас остается вопрос доставки наличных в регионы, которые временно оккупированы. Я имею в виду Херсонскую область, отдельные населенные пункты Запорожской области и другие города. Там ситуация очень сложная. К сожалению, доставить туда наличные деньги мы не можем, поэтому люди и банки оперируют наличной гривной. Однако если есть связь, то всем клиентам доступны онлайн сервисы.

Конечно, мы понимаем, что связь там не всегда есть. Буквально несколько дней назад исчезла связь в Херсоне. И вот это действительно сложно, потому что в этом конкретном случае мы не можем ничего поделать.

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Вместе с тем, если нет прямой угрозы для жизни и здоровья банковских работников и клиентов, банки продолжают работать, стараясь максимально удовлетворить потребности населения и предпринимателей.

Какова ситуация с гривной во временно оккупированных районах, где Россия хочет ввести рубли

На временно оккупированных территориях оккупанты пытаются навязать нашим людям пользование рублем и ограничивают пользование гривной. Насколько критична ситуация с этим?

Это тактика 2014 года. Конечно, Россия пытается вытеснить украинскую гривну из оборота и применяет разные механизмы для этого. По сути, она запрещает, например, принимать гривну в магазинах, заставляет людей менять гривну на рубли.

И это совершенно незаконно. Это противоречит всем международным конвенциям, которые говорят (и это очень важно): если на временно оккупированной территории обеспечивается обращение валюты этой территории, то есть украинской гривны, то другое государство не имеет права вводить свою валюту. Мы обращаем на это внимание международных финансовых организаций. Попытки ввести рубль на территории Украины – это преступление, совершаемое сегодня центральным банком России.

Поэтому мы призываем банки и стараемся им помогать оставаться как можно дольше на временно оккупированных территориях и оказывать услуги нашим гражданам. В частности, чтобы люди могли рассчитываться в национальной валюте и не были вынуждены переходить на расчеты в рублях из-за отсутствия средств и возможности приобрести еду и необходимые вещи.

Наш основной месседж таков – вы должны работать в этих регионах и обслуживать клиентов, пока нет прямой угрозы жизни и здоровью сотрудников и, конечно, клиентов банков.

Сколько Украине нужно денег в месяц и откуда они поступают

Откуда сейчас, во время войны, в бюджет страны поступают деньги? И достаточно ли их?

Первое – это военные облигации, которые размещает правительство. Конечно, основные их покупатели – коммерческие банки. Но в последний месяц активизировались население и бизнес. Уже 76 тысяч граждан и представителей бизнеса (на момент публикации 89 тысяч юридических и физических лиц – 24 канал) приобрели эти облигации. Средства от их размещения идут на покрытие дефицита бюджета.

Второй источник, основной сегодня – это помощь наших западных партнеров, международных финансовых организаций, правительств стран. С начала войны мы получили от них почти 7,4 миллиарда долларов (данные обновлены после записи разговора из-за поступления дополнительной помощи – 24 канал). Опять же, все эти средства идут в бюджет.

Более того, могу сказать, что страны G7 объявили о пакете поддержки Украине в объеме почти 20 миллиардов долларов, а также Евросоюз выделит 9 миллиардов евро.

Третье – учитывая постепенное восстановление бизнеса и деловой активности, нужно возвращать налоги и пошлины, которые были отменены. В первую очередь налоги на импорт. Правительство уже приняло такое решение, ожидаем принятия законопроекта Верховной Радой. Поступления от налогов будут служить источником наполнения бюджета.

Это основные в условиях войны источники, которые могут нам помочь профинансировать наши расходы без учета эмиссионного финансирования, которое мы стремимся минимизировать.

Сколько нужно денег на расходы Украине в месяц – для пенсий, зарплат, субсидий и т.д.?

Около 5 миллиардов долларов в месяц – такую цифру озвучивает министр финансов Сергей Марченко. Это по сути и есть объем расходов, непокрытый доходами бюджета, и эту потребность надо как-то закрывать.

Понятно, что расходы в Украине во время войны значительно больше, чем были до 24 февраля. Как это влияет на бюджет?

Нужно вспомнить о начале войны, когда почти все остановилось, и только потом постепенно начали возобновлять свою работу предприятия. Конечно, это прямо влияет на доходы бюджета, ведь они – это не что иное, как налоги: налог на прибыль, добавленную стоимость, акцизы, ренты, налог с доходов физических лиц. За счет этих доходов мы, как страна, финансируем свои расходы. Если доходов меньше, чем расходов, возникает дефицит бюджета, который может быть профинансирован за счет займов.

Существенное сокращение экономической активности, то есть объемов работы предприятий, привело к тому, что классические налоги сократились, поскольку объемы производства стали гораздо меньше. По нашим оценкам, загруженность предприятий, полностью или частично возобновивших свою работу, остается на 40% ниже, чем до войны. Следовательно, и налоги опосредованно будут меньше.

Сейчас относительно стабильно поступает в бюджет налог на доходы физических лиц, потому что предприятия пытаются платить заработную плату. Однако, к сожалению, видим тенденцию к сокращению: кто-то не работает полный рабочий день из-за недозагрузки мощностей, кто-то в вынужденном простое.

Конечно, учитывая, что война длится уже больше трех месяцев, все больше предприятий пересматривают размер зарплаты в сторону сокращения. Это также будет в будущем влиять на уровень доходов государственного бюджета.

Кроме того, в начале войны, чтобы как-то поддержать бизнес, правительство и Верховная Рада отменили ряд налогов, позволили бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения – то есть не платить налог на добавленную стоимость, а платить налог с оборота. Это также повлияло на сокращение объема поступлений в бюджет.

Вместо этого расходы, и вы совершенно правильно отметили, выросли. Большой объем расходов из бюджета идет:

на оборону,

для поддержания общественного порядка,

на социальные выплаты, поддержку людей, вынужденных переехать в другие регионы,

людям, полностью или частично потерявшим работу.

Конечно, все это приводит к тому, что дефицит бюджета растет.

Почему НБУ включил "печатный станок" гривны

НБУ таки пришлось прибегнуть к дополнительной эмиссии гривны, то есть грубо говоря – запустить печатный станок. Как известно, последствия такого шага в обычных условиях – инфляция и снижение покупательной способности населения. Каковы последствия такого шага в условиях войны? Было ли это оправдано и принесло ли желаемый результат?

Я считаю, что этот шаг был оправдан. Мы все принимали это решение, понимая, что это крайняя мера. Мы приняли его вместе, чтобы обеспечивать обороноспособность и социальную защиту населения. Другого источника не было.

Огромные анонсированные суммы международной помощи не поступают быстро. Странам-партнерам и международным финансовым организациям нужно время, ведь есть внутренние процедуры – что-то должен одобрить парламент, сенат, другие органы. Хотя они и заявили об этой помощи с первых дней войны, но прохождение всех необходимых шагов забрало время. А нам нужно было помогать стране с первых дней войны.

Если говорить о влиянии на инфляцию, то с начала войны Национальный банк выкупил у Министерства финансов 190 миллиардов гривен (данные обновлены после записи разговора из-за дополнительного выкупа ОВГЗ – 24 канала).

Что означает эта сумма? На самом деле, пока финансирование бюджета имеет очень ограниченное влияние на инфляцию. Я объясню почему: с одной стороны, мы эту гривну отдали Министерству финансов, которое профинансировало все необходимые расходы. А с другой – когда наши импортеры, закупающие критический импорт для нужд обороны и государства, покупали валюту, то мы продали им валюту и забрали эту гривну обратно.

То есть фактически гривна не осталась в обращении на рынке, потому и не оказывала влияния на инфляцию. Рост цен сейчас драйвится в большей степени другими факторами.

В то же время финансирование бюджета за счет эмиссии – это крайняя мера для центробанка. И это не может быть систематическим источником пополнения дефицита бюджета.

Поэтому на первом месте среди источников должна стоять работа с нашими международными партнерами и пересмотр налогов, особенно на импорт товаров. И опять же рыночные заимствования Министерства финансов, которые можно активизировать, по нашему мнению, путем повышения ставок по облигациям внутреннего государственного займа.

Что из приятного хочу сказать? Министерство финансов сделало предварительную оценку состояния исполнения бюджета за май и фиксирует, что увеличились поступления от уплаты налога на добавленную стоимость внутрипроизводимых товаров. Это говорит об определенном оживлении спроса на экономику.

Экономика постепенно адаптируется. Конечно, довоенного состояния она не достигла и не достигнет так быстро:

из-за разрушения инфраструктуры,

из-за разрушения объектов промышленного производства,

из-за того, что очень большое количество наших граждан было вынуждено выехать с территории Украины. С одной стороны, они являются рабочей силой, а с другой – создавали спрос на внутреннем рынке и ускоряли оборот товара-денег.

Мы понимаем, что экономика с точки зрения объемов будет оставаться на более низких уровнях, но она постепенно начала работать.

Спрос у людей поменялся. Если в первые месяцы войны у людей от шока был спрос только на товары первой необходимости – это еда, медикаменты, какие-то очень простые вещи, то сейчас восстанавливается спрос на промышленные товары, на одежду, услуги.

Также видим, что восстанавливается спрос на импортируемые товары, особенно долгосрочного использования – стиральные машины, автомобили и прочее.

В таких условиях нужно возвращать налоги, которые отменили. Снижение налоговой нагрузки – вопрос очень важный, но должен рассматриваться вместе с четким пониманием компенсаторов поступлений для бюджета. Иначе это приведет к разрушительным последствиям для экономики, бизнеса и граждан.

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Насколько сильно из-за войны пострадает экономика Украины

Подводя итоги нашего разговора об экономической ситуации в Украине. Как сильно из-за войны пострадала экономика и сколько времени потребуется стране, чтобы выйти на довоенный уровень, или даже улучшить ее?

Экономика пострадала серьезно. Мы уже с вами говорили о потерях инфраструктуры, промышленных объектов и человеческих жертвах. Это очень страшно.

По нашим оценкам, прямые потери экономики уже превышают 100 миллиардов долларов. Это оценки того, что разрушено: был завод – нет завода, был мост – нет моста, был дом – нет дома. Но война продолжается, и мы каждый день живем в привычных уже для нас воздушных тревогах и понимаем, что наши потери, к сожалению, растут каждый день.

Если говорить о восстановлении экономики и как скоро это может произойти. Я уверена, что с помощью инвестиций наших стран партнеров, бизнеса и частных инвестиций нам удастся восстановиться довольно быстро.

Ключевой вопрос сегодня – нужно действительно разработать качественный план возобновления развития страны после войны. Этот план должен включать не только восстановление того, что было уничтожено или разрушено, но и институциональное восстановление страны. То есть, мы должны не просто делать капитальный ремонт всего разрушенно, но и строить новое – новую экономику, новые отношения, новые институции, прозрачные отношения между государством и бизнесом, между государством и гражданином. Мы должны все это строить, ориентируясь на стандарты Европейского Союза, членами которого мы хотим стать.

Это займет время и будет стоить много денег. Но я уверена, если этот план будет содержать комплекс мер по управлению государством, развитию экономики, улучшению внутреннего бизнес-климата, включая работу институтов, то частные инвестиции придут к нам быстрее. А это, со своей стороны, даст толчок к быстрому восстановлению экономики и ее развитию.

И, конечно, для быстрого восстановления экономики необходима нормальная макроэкономическая основа. Поэтому нам порой приходится принимать сложные решения, которые, впрочем, позволят эту основу создать.

Насколько может упасть ВВП за 2022 год?

По нашим оценкам, в этом году мы потеряем как минимум треть ВВП. Какова будет эта точная цифра, будет зависеть от того, как долго будет продолжаться война и сколько территорий она охватит.

В начале войны активные боевые действия велись на территориях, производивших более 50% ВВП. Сегодня военные действия ведутся в районах, которые в довоенные времена производили около 20% ВВП.

Слава ВСУ, благодарим их и верим в них. Они освобождают наши территории, и в этих регионах экономика начинает восстанавливаться.

О жесточайшем ударе по банковской системе

Как вы думаете, самый жесткий удар по банковской системе был в первые недели войны или он еще впереди?

Я думаю, что у нашей банковской системы большой запас прочности. Конечно, будут потери капитала. Только за 4 месяца 2022 года банковская система сформировала почти 33 миллиарда гривен резервов, потому что есть потери кредитов. И эти потери будут расти, потому что теряет бизнес.

Банковская система – это часть экономики, она практически обслуживает её. Поэтому как работает экономика, так работает банковская система. Конечно, будут потери активов, залогов, но главное, что она остается очень ликвидной.

Деньги – это кровь экономики, когда у банковской системы много этой "крови" и она готова выступать донором для экономики, то все будет хорошо.