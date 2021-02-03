Украина до сих пор не получила транша от МВФ, а дефицит бюджета в 2021 году составил 270 миллионов гривен. Однако министр финансов Сергей Марченко надеется, что 2021 год для украинской экономики будет лучше, чем предыдущий.

Источник: 24 канал

О карьере министра, переговорах с МВФ и что будет с курсом доллара в 2021 году – читайте в эксклюзивном интервью с министром финансов Сергеем Марченко.

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Вы работали и с Александром Данилюком, и с Петром Порошенко, и с Владимиром Гройсманом, сейчас – с Владимиром Зеленским. Как вам удается строить успешную карьеру, несмотря на то, какой была власть?

Нужно принципиально всегда оставаться самим собой и профессионально выполнять свои обязанности. Надо не пытаться быть больше, чем ты можешь быть, не обещать то, что ты не можешь выполнить и быть принципиальным в некоторых неудобных вопросах. Если ты остаешься профессионалом, то тебя за это ценят. Все ищут еще лояльности.

В одном интервью я слышала, что у вас была конкретная цель – стать министром финансов. Это правда, что вы шли к этому?

Это не было мечтой. Если даже вспомнить 2011 год, то у меня была мечта стать директором департамента Минфина. Я четко понимал, что это то, к чему я стремлюсь. Однако у меня не было четкой мечты, что мне нужна эта амбиция и все. Здесь главное не создать себе иллюзию, что я таким могу быть. Я считаю, что это вопрос судьбы. Если она тебе говорит быть на этой должности, то ты будешь там, независимо от того, хочешь ты этого или нет. Много таких, которые чего-то хотят, но не все становятся министрами. Мне повезло, но это не значит, что я об этом мечтал и стремился к этому. Я был готов к этому в тот момент, когда мне это предложили и я согласился. Я считаю, что не человек должен идти за должностью, а должность за ним, когда он больше к этому готов.



Интервью с Сергеем Марченко / Фото 24 канала

О транше МВФ

Миссия МВФ проходит в онлайн-формате, как это все происходит?

Коронавирус максимально изменил форматы жизни. Не только простых людей, но и чиновников, мы проводим заседания онлайн. Миссия МВФ также проходит онлайн. Она начинается в основном с 16:00 и длится довольно долго, пока все вопросы не обсудим. Вопросов много, фактически обсуждаем то, что должны были выполнить, состояние выполнения.

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Обсуждали ли вопросы по энергетике – вопрос о фиксации цены на газ?

Мы этот вопрос обсуждали, в частности с премьер-министром. Говорится о формировании определенных условий, которые нивелируют любое регулирование рынка. Сейчас обсуждается с МВФ формат, как не допустить этого в будущем и из другого блока защитить граждан, которые могут из-за монопольных сговоров терять свои доходы.

Реакция МВФ на газовые тарифы

Как вообще МВФ отреагировал на то, что мы не выполнили обещание – не зафиксировали цену на газ? Были в ярости?

Разъяренные не были. Мы действительно выполнили обязательства летом, ввели рынок природного газа. Но в процессе внедрения обнаружилось его несовершенство. Есть определенная монополия, сговор участников рынка, который не позволяет выбирать потребителям лучшие из условий. Это проблемный рынок, требующий определенной регуляции. Представители МВФ нормально восприняли эту ситуацию. Так, они показали обеспокоенность, но сейчас этот вопрос обсуждается.

То есть это не повлияет на транш МВФ?

Это повлияет на то, что это будет одним из условий при получении следующего транша. Перед получением транша мы должны выполнить ряд условий. Одним из них будет урегулирование вопросов на рынке природного газа.

Может ли это означать, что мы можем получить эти средства не раньше апреля, пока не закончится отопительный сезон?

Вопрос, когда мы получим средства на этом этапе не стоит критично, так как средства мы должны были получить в августе, затем в декабре, до сих пор идет дискуссия. В 2020 году было создано много проблем в отношениях с МВФ, в частности говорится о решении КСУ. Сейчас мы постепенно решаем эти вопросы. У нас есть еще доверчивые партнерские отношения, у нас принципиально должен быть диалог и движение в направлении получения траншей, и пересмотра программы.



Какой будет цена на газ во время карантина / Инфографика 24 канала

Как они оценивают выполнение других условий – тот же конституционный кризис, который не завершился?

Они считают необходимым, чтобы мы восстановили справедливые правила работы для НАПК, НАБУ и Высшего совета правосудия. Это одни из ключевых условий, которые сейчас обсуждаются.

Сколько у нас сейчас условий от МВФ?

Структурных маяков примерно менее 20.

Со сколькими мы справились?

По состоянию на сентябрь 2020 года мы выполнили все структурные маяки, которые предусматривались при первом просмотре. В ноябре нам надо было изменить закон о банковской деятельности, он сейчас в Раде, ожидает решения касательно Высшего совета правосудия, ликвидации налоговой милиции и создания налоговой таможни. То есть мы движемся, нет таких вопросов, которые нельзя проанализировать.

Когда Украина получит транш

Есть приблизительная дата, когда мы можем получить деньги? И какая сумма?

Для нас принципиально хотя бы выйти на условия первого транша. Я не буду вам говорить дать, потому что тогда за свои слова придется отвечать. Если это обещание не сбудется, или что-то мы сделаем не так, как это нужно... Посмотрим, нам чем быстрее – тем лучше. Это сигнал для других участников.

Справка. В 2021 году Украина должна получить 2 транша МВФ по 700 миллионов долларов.

Как настроена миссия вообще?

Достаточно конструктивна. Мы продолжили немного миссию, сейчас есть вопросы к нам, как к Минфину, по консолидации бюджета на 2022 год. И мы обмениваемся информацией, макропрогнозами. Это нормальный диалог, ничего особенного. Но это не простая дискуссия, есть много принципиальных вопросов, которые надо решить.

О недофинансировании бюджета

Мы сможем продержаться до лета с таким дефицитом в бюджете? Нам до сих пор много не хватает – это 247 миллиардов гривен.

На зарплаты и пенсии средств хватит. Есть механизм, как профинансировать дефицит бюджета, мы над этим работаем. Принципиально ли оставаться в программе МВФ? Да, принципиально. Принципиально ли нам получить транш в марте – апреле? Да, конечно, это облегчит работу. Но если это будет на месяц позже, это не будет категоричной проблемой. У нас есть пути, как профинансировать дефицит бюджета. Категорических проблем не вижу. Пиковые выплаты у нас в сентябре, и конечно хочется до этого времени получить транш и ясность.



Госбюджет-2021 / Инфографика 24 канала

А если до сентября не получим? Что будет? Печатный станок мы можем включать?

Нет, как говорили в 2020 году, Нацбанк сегодня минимально способен помогать Минфину финансировать дефицит бюджета. К декабрю мы должны были найти финансирование на более чем 200 миллиардов гривен – мы самостоятельно искали способы, как это решить. Переход на резидентов, наши размещения евробондов, бридж-финансирование позволили этот вопрос закрыть.

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Нацбанк достаточно жесткий, и своих позиций, как независимый регулятор, держится достаточно четко. Опасаться нет основания, средств хватит. Мы рассчитываем на то, что будет работать экономика и фискальная составляющая бюджета. В январе у нас перевыполнение исходной части на 3,5 миллиарда, по НДС – рост больше в 2 раза, чем в 2020 году. У нас есть основания ожидать, что этот год будет лучше, чем прошлый. Мы ожидаем экономический подъем и рост, что позволит нам полностью выполнить все обязательства, предусмотренные в бюджете.



Марченко: "В 2021 году мы ожидаем экономический рост" / Фото 24 канала

Насколько может состояться экономический рост?

Согласно прогнозу, ожидаем 4,6% роста. Сейчас думаю, что этот прогноз является реалистичным, то есть нет основания ожидать пессимистическогосценария. Более того, ведущие организации, например, МВФ, Всемирный банк, инвестиционные банки пересматривают прогнозы и склоняются к оптимистическому сценарию, в частности для развивающихся стран.

Прогноз на курс доллара в 2021 году

Часто спрашивают – а что будет с долларом? Какая может быть максимальная отметка?

Не надо ничего от доллара ожидать, на валютном рынке все будет стабильно. Важно сохранить стабильность, так как любое системное укрепление или девальвация негативно влияет на экономическую динамику. В принципе курсовая динамика контрагентов может влиять по-разному, для государства в целом желательно сохранять курсовую стабильность. 29,1 гривны за доллар – это среднегодовой курс.

О пенсионной реформе и помощи ФЛП во время локдауна – читайте вскоре во второй части интервью на 24 канале.