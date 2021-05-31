Этот проект в январе запустили платежная платформа Fondy совместно с Киевской школой экономики (KSE) и национальным проектом Дия.Бизнес. Более 3 тысяч предпринимателей подписались на телеграм-канал для того, чтобы получать короткие видеолекции по бизнесу и сдавать тесты в чат-боте.

Победителя проекта уже выбрали. Им стал одессит Владислав Бандурин с проектом стартапа StudSearch.org, и теперь он получит от Fondy и KSE грант на бизнес-образование на программе Master of Business Administration. Кроме победителя, еще 11 участников получили другие образовательные гранты и поощрения.

К онлайн-финалу в телеграм-канале вместе с организаторами присоединились спикеры от Uklon, Grammarly, 3Dlook и других бизнесов. Лидеры компаний рассказали, какое знание, полученное во время учебы, оказалось самым ценным на практике.

Делимся их историями:

Коммуницируйте миром. Доводите дело до конца. Не бросайте когда трудно.

Тимофей Милованов – президент Киевской школы экономики, советник Руководителя Офиса Президента Украины:

– Важнее не то, что ты знаешь, а то, что ты умеешь делать. Самое главное, чему я научился в Киевской школе экономики и Висконсинском университете в Мэдисоне, это доводить дело до конца. Не бросать, когда трудно. Не впадать в эйфорию, когда легко. Мало кому это удается.

Очень важный совет, или мудрость, которую дали мне мои преподаватели – это если вы хотите, чтобы вас понял мир, учитесь писать. Написание своих мыслей создает дисциплину. Если нет дисциплины, вы не знаете, о чем говорите. Я желаю всем учиться писать и через письмо коммуницировать с миром.

Бизнес – это спорт. Качественно тренируйтесь и упорно идите вперед



Валерия Вагоровская – основательница и управляющая партнерша Fondy:

– Очень много знаний для своего бизнеса я получила даже из спорта. Например, разница в подходе стайера и спринтера. Это как раз о том, как играть в длинную. А еще в спорте, как и в бизнесе очень важно качественно тренироваться и упорно идти вперед. Тренер – это человек, который тебя поддерживает, помогает, направляет. Можно сравнить это с менторством – очень актуальным направлением в бизнесе. Многие менторы помогают стать крутыми бизнесменами. А у участников первого сезона "Игры в длинную" были замечательные менторы, то бишь тренеры – благодаря Киевской школе экономики!

Сергей Смусь – соучредитель и COO первого украинского онлайн-сервиса вызова авто Uklon:

Без практики образование не имеет смысла

– Все полученные знания (как бы банально это не прозвучало), нужно использовать на практике. Иначе в образовании нет смысла. Обучение должно драйвить, вы должны получать от него удовольствие. Иначе никакого результата процесс не даст.

Будьте придирчивы к выбору предметов, учебных заведений и, особенно, преподавателей. Преподаватели с опытом в бизнесе научат вас быстрее и эффективнее, чем теоретики.

Ошибаться – это ок. Быстрое осознание ошибки – быстрый результат

Вадим Роговский – генеральный директор и соучредитель 3DLOOK:

– На курсе "Менеджмент инноваций" в Стэнфорде я узнал о необходимости создать safe place to fail. Это такая среда, когда все в компании понимают, что ошибаться – это ок. Ошибаться – безопасно. Чем быстрее допустил ошибку, тем быстрее достигнешь нужного результата.

Менеджмент и лидерство – не одно и то же. Менеджмент – это те 4 функции (организация, мотивация, планирование и контроль), позволяющие достигать финансовых целей и оставлять клиентов довольными. Лидерство – система принятия решений, которая создается на базе определенных ценностей, которые закладывает лидер. Важно, чтобы вы, как лидер, были примером и придерживались этих принципов.

Помните о важности корпоративной культуры. Но это не какие-то принципы, прописанные, условно, на сайте. Это то, как принимаются решения в компании без участия руководителя. То, как обсуждаются идеи, когда вас нет в комнате. То, как руководитель действует ежедневно, когда принимает решения. Это транслируется на всю компанию.

Если людей объединит система ценностей – это приведет их к успеху

Игорь Карпец – general business manager в Grammarly:

– Брать на работу "правильных" людей значительно ускоряет прогресс компании. Но как этих людей найти? Мы вдохновились опытом ведущих компаний и сформировали систему ценностей Grammarly. Объединили их в аббревиатуру EAGER:

Ethical – делать свою работу даже тогда, когда никто не наблюдает.

Adaptable – смотреть на перемены как на возможности, а не проблемы.

Gritty – достигать цели с энтузиазмом и настойчивостью, делать все возможное для выполнения работы, когда это нужно.

Empathetic – относиться к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам.

Remarkable – всегда учиться новому, быстро развиваться и быть исключительным, при этом скромным.

Мы поставили соответствие принципам компании превыше всего и создали команду единомышленников, которые готовы идти до конца. Система ценностей есть в Starbucks, Adidas и многих других мировых компаниях. Советую создать свою систему ценностей, которые объединят людей и приведут их к успеху.