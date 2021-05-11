Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко. Втім додав, що супротив олігархічної системи є просто колосальним.

Читайте також Боротьба з олігархами – як знешкодження атомної бомби, – Кулеба

За його словами, кожна затримка даватиме можливість перегрупуватися різним олігархічним групам. Відтак швидкість у питанні боротьби з олігархами є одним з найважливіших факторів.

Позиція президента полягає в тому, що діяти треба негайно, швидко, йти саме широким фронтом,

– підкреслив Олег Устенко.

Він вважає, що олігархи можуть використати контроль за ключовими галузями для шантажу влади. Зокрема, якщо мовиться про ресурсні сектори економіки. До того ж у них є можливості впливати на:

розвиток суспільної думки через власні ЗМІ;

політичну систему з допомогою законів, які приймаються через підконтрольних депутатів.

Радник президента з питань економіки відзначив, зараз обговорюється цілий пакет законодавчих ініціатив стосовно боротьби з олігархами.

Олігархи блокують позитивні можливості для розвитку України, – Устенко

За словами Олега Устенка, українська економіка мала б розвиватися таким чином, як і світова. І в такому випадку, за результатами 2020 року, Україна мала б ВВП не 165 мільярдів доларів, а на рівні близько 400 мільярдів доларів.

Він пояснив, це сталося завдяки багатьом чинникам. Втім одним з головних є те, що блокувалися і досі блокуються з боку олігархів всі позитивні можливості для розвитку країни. Зокрема олігархи намагалися не дати можливість заходити в Україну великим іноземним інвесторам і міжнародним гравцям.

Олігархи – це не просто великий бізнес, який живе в системі монополій, достатньо низького рівня конкуренції. Це ті, хто мають величезний вплив на політичну систему країни. І багато законів приймалися після того, як було "отримано добро" від групи цих олігархів,

– прокоментував він.

Олег Устенко прокоментував боротьбу президента з олігархами: дивіться відео

Законопроєкт Зеленського про статус олігарха: що відомо