Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Впрочем, добавил, что сопротивление олигархической системы просто колоссально.

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По его словам, каждая задержка будет давать возможность перегруппироваться различным олигархическим группам. Поэтому скорость в вопросе борьбы с олигархами является одним из важнейших факторов.

Позиция президента заключается в том, что действовать надо немедленно, быстро, идти именно широким фронтом,

– подчеркнул Олег Устенко.

Он считает, что олигархи могут использовать контроль за ключевыми отраслями для шантажа власти. В частности, если говорится о ресурсных секторах экономики. К тому же у них есть возможности влиять на:

развитие общественного мнения через собственные СМИ;

политическую систему с помощью законов, которые принимаются через подконтрольных депутатов.

Советник президента по вопросам экономики отметил, сейчас обсуждается целый пакет законодательных инициатив по борьбе с олигархами.

Олигархи блокируют положительные возможности для развития Украины, – Устенко

По словам Олега Устенко, украинская экономика должна была бы развиваться таким образом, как и мировая. И в таком случае, по результатам 2020 года, Украина имела бы ВВП не 165 миллиардов долларов, а на уровне около 400 миллиардов долларов.

Он объяснил, это произошло благодаря многим факторам. Впрочем, одним из главных является то, что блокировались и до сих пор блокируются со стороны олигархов все положительные возможности для развития страны. В частности олигархи пытались не дать возможность заходить в Украину крупным иностранным инвесторам и международным игрокам.

Олигархи – это не просто крупный бизнес, который живет в системе монополий, достаточно низкого уровня конкуренции. Это те, кто имеют огромное влияние на политическую систему страны. И многие законы принимались после того, как было "получено добро" от группы этих олигархов,

– прокомментировал он.

Олег Устенко прокомментировал борьбу президента с олигархами: смотрите видео

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