Нужно 7 миллиардов долларов ежемесячно, – Зеленский призвал иностранный бизнес поддержать Украину

Украина понесла значительные потери из-за войны в Украине, по предварительным оценкам, разрушений уже на 600 миллиардов долларов. А для поддержки экономики требуется 7 миллиардов помощи ежемесячно.

Сколько денег нужно Украине

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, передает 24 канал. По его словам, с начала войны Россия заблокировала все украинские порты, перекрыв львиную долю экспорта и остановив целые отрасли нашей экономики.

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Боевыми действиями РФ разрушила сотни городов, общин и тысячи предприятий, как государственных, так и частных. Только беглый осмотр потерь дает цифру в около 600 миллиардов долларов. И ежемесячно для государственного бюджета и поддержки экономики нужно до 7 миллиардов долларов,

– сказал Зеленский.

Он также отметил, что многие компании и бизнесмены сделали взносы в ЮНИСЕФ, Красный Крест и другие международные организации, и он за это искренне благодарен. Но, к сожалению, большинство этих средств не поступили к украинским гражданам и правительству, поэтому нужна прямая помощь.

Как помочь Украине

Это можно сделать, например через инструмент военных облигаций, или через счет в украинском центральном банке, из которого производятся выплаты украинцам.

"Помогая нам, вы помогаете себе в будущем. Эта помощь ради стабильности и свободы, а значит, ради роста. Нет сейчас в мире тех, кто бы сомневался в победе Украины. Но она не будет убедительной пока мы не отстроим разрушенное", – заявил президент.

По его словам, наибольший вклад в восстановление Украины, какой бизнес можете сделать, это открытие представительств, подразделений, производств, компаний и офисов в Украине.

Преимущества для бизнеса

И здесь вы получите не только доступ к нашему 40-миллионному рынку, но и к рынку всего ЕС. Как вы знаете, мы уже получили решение Евросоюза, что все пошлины, квоты и антидемпинговые тарифы для нашего экспорта будут отменены. Мы также ожидаем таких решений от США и других стран,

– рассказал Зеленский.

Он добавил, что квалифицированные специалисты, удобная логистика в Европу, доступные ресурсы, собственные источники энергетики – это однозначные преимущества для локализации производства в Украине.

"Мы уже показали пример героизма, защищая общие интересы и ценности. Сразу после победы мы продемонстрируем пример создания лучших условий для ведения бизнеса. Это все может стать частью нового экономического порядка в Европе, новым импульсом для глобального роста экономик. Это то, что нужно вам и нам", – подчеркнул президент.

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