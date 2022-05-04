Сколько денег нужно Украине

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, передает 24 канал. По его словам, с начала войны Россия заблокировала все украинские порты, перекрыв львиную долю экспорта и остановив целые отрасли нашей экономики.

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Боевыми действиями РФ разрушила сотни городов, общин и тысячи предприятий, как государственных, так и частных. Только беглый осмотр потерь дает цифру в около 600 миллиардов долларов. И ежемесячно для государственного бюджета и поддержки экономики нужно до 7 миллиардов долларов,

– сказал Зеленский.

Он также отметил, что многие компании и бизнесмены сделали взносы в ЮНИСЕФ, Красный Крест и другие международные организации, и он за это искренне благодарен. Но, к сожалению, большинство этих средств не поступили к украинским гражданам и правительству, поэтому нужна прямая помощь.

Как помочь Украине

Это можно сделать, например через инструмент военных облигаций, или через счет в украинском центральном банке, из которого производятся выплаты украинцам.

"Помогая нам, вы помогаете себе в будущем. Эта помощь ради стабильности и свободы, а значит, ради роста. Нет сейчас в мире тех, кто бы сомневался в победе Украины. Но она не будет убедительной пока мы не отстроим разрушенное", – заявил президент.

По его словам, наибольший вклад в восстановление Украины, какой бизнес можете сделать, это открытие представительств, подразделений, производств, компаний и офисов в Украине.

Преимущества для бизнеса

И здесь вы получите не только доступ к нашему 40-миллионному рынку, но и к рынку всего ЕС. Как вы знаете, мы уже получили решение Евросоюза, что все пошлины, квоты и антидемпинговые тарифы для нашего экспорта будут отменены. Мы также ожидаем таких решений от США и других стран,

– рассказал Зеленский.

Он добавил, что квалифицированные специалисты, удобная логистика в Европу, доступные ресурсы, собственные источники энергетики – это однозначные преимущества для локализации производства в Украине.

"Мы уже показали пример героизма, защищая общие интересы и ценности. Сразу после победы мы продемонстрируем пример создания лучших условий для ведения бизнеса. Это все может стать частью нового экономического порядка в Европе, новым импульсом для глобального роста экономик. Это то, что нужно вам и нам", – подчеркнул президент.

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