Нулевая пошлина для 95% украинских товаров, - Шмигаль назвал плюсы от ЗСТ с Турцией

Во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли. В Кабмине говорят, что это позволит ввозить 95% товаров на турецкую территорию без уплаты пошлины.

Подписание соглашения премьер-министр Денис Шмигаль назвал историческим событием, к которому готовились 20 лет. За последние 2 года это уже третье соглашение, предыдущие были подписаны с Великобританией и Израилем.

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370 миллионов ежегодно будут экономить на уплате пошлины

Глава правительства предупредил, что собираются подписать еще 9 соглашений о свободной торговле.

Это, фактически, замыкание Черноморского региона в одинаковых правилах – с точки зрения свободной торговли. Для Украины – это более 10 миллиардов оборота с Турцией уже в ближайшие 5 лет. Это более 370 миллионов долларов ежегодно экономия на уплате пошлины,

– пояснил Шмыгаль.

Пункты соглашения могут корректировать, - Шмигаль

Беспошлинно ввозить на территорию Турции 10 тысяч наименований товаров. По словам Шмыгаля, первые два года страны будут смотреть, как соглашение будет работать, поэтому его пункты могут корректировать.

Это будет открытие рынка для украинского металла, что очень важно для нашей промышленности, потому что к этому времени довольно большой турецкий рынок был закрыт,

– добавил Шмыгаль.

Премьер рассказал, что в 2021 году товарооборот с Турцией у Украины составил 7 миллиардов долларов.

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