Новый транш уже в марте 2022: сможет ли Украина выполнить все условия МВФ

В ноябре Украина получила новый транш от МВФ – около 700 миллионов долларов и может в ближайшее время получить еще один, но есть конкретные условия. Экономика 24 спросила экспертов о том, какие у Украины шансы получить больше помощи.

Новый транш от МВФ

В МВФ 22 ноября сообщили о согласовании транша в размере 699 миллионов долларов Украине в рамках продолжения действия программы stand-by. Это уже второй транш, но не последний, ведь Украина может получить еще 2,2 миллиарда долларов, если выполнит 12 условий.

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Большинство с так называемых двенадцати "структурных маяков" должны будут исполнены до конца текущего года, еще два должно правительство реализовать до следующего пересмотра программы – до марта. Последние четыре – в марте – мае 2022 года.

Несмотря на столь сжатые сроки для некоторых "маяков", Украина уже начала выполнять некоторые из них. Поэтому эксперты считают, что у Украины вполне реальные шансы получить следующий транш, но и не исключают возможности невыполнения всех требований.

Глава ВОО "Международный Антикриминальный Альянс" Богдан Воронцов считает, что факт возобновления сотрудничества между Украиной и МВФ сигнализирует о сохранении доверия международного сообщества к способности Украины соблюдать курс определенных реформ, даже в нынешней политической конъюнктуре.

Что известно о программе stand-by Новую программу stand-by для Украины МВФ согласовал в июне 2020 года. Ее размер – 5 миллиардов долларов, а срок – 1,5 года. 2,1 миллиарда первого транша примерно тогда Украина и получила его. Однако следующего транша пришлось ждать достаточно долго из-за того, что миссия МВФ оставалась недовольной выполнением Украиной своих обязательств в рамках программы stand-by. В ходе последней миссии МВФ программа была продлена до июня 2022 года.

Двенадцать "структурных маяков" от МВФ

Господин Воронцов напоминает, что в список меморандума вошли такие требования, как:

утверждение бюджета 2022 года с целевым показателем дефицита 3,5% ВВП,

отмена послабления в требованиях к представителям государства в руководстве госбанков,

аудит средств из фонда и другие.

Он считает, что не все из них имеют шанс на скорую имплементацию и трудности могут возникнуть, например, в назначении главы САП, а также в финализации создания Бюро по экономической безопасности, которому до сих пор не выделили здания.

Вместе с тем, например, МВФ ожидает снижение дефицита госбюджета до 3,5% – правительство уже заложило этот показатель в бюджет на 2022 год, отмечает эксперт и добавляет: "Думаю, что не должно возникнуть проблем и с обнародованием дорожной карты по приватизации Ощадбанка и Привата".

В общем, структурные маяки находятся в пределах возможности нашей власти, впрочем, нуждаются в значительных ресурсах и сильной политической воле. Богдан Воронцов Глава ВОО "Международный Антикриминальный Альянс"

Какие у Украины шансы получить еще один транш

Следующий просмотр программы запланирован на март. Если Украина выполнит 8 из 12 условий, то сможет получить следующий транш от МВФ.

Однако Воронцов считает, что выделение транша состоится позже, чем в марте. Он напоминает, что правительство неоднократно не вкладывалось в дедлайн МВФ. Поэтому совершенно не исключен затяжной процесс с аудитом средств, израсходованных из фонда на борьбу с COVID-19, или же с публикацией Офиса Генпрокурора производств против бывших владельцев банков.

Если все будет идти по плану, то после марта Украине останется выполнить еще финальные четыре "структурных маяка", чтобы получить очередной транш:

введение в действие изменения в закон о САП;

разработка базы потребителей для поставщиков газа – необходима для выставления счетов домохозяйствам;

завершение проверки действующих членов Высшего совета правосудия;

назначение наблюдательного совета "Энергоатома".

Хочется надеяться, что все эти требования наше правительство выполнит в срок, ведь нам нужно как можно быстрее стабилизировать политическую и экономическую ситуацию в стране,

– делится Богдан Воронцов.

Что будет с тарифами

Глава ВОО "Международный Антикриминальный Альянс" отмечает, что в меморандуме между МВФ и Украиной в рамках stand-by содержится пункт о том, что Украина продолжит направлять ассигнования на социальные программы, то есть говорится о субсидиях. К сожалению, цены на коммунальные услуги будут расти, учитывая ситуацию на мировом и внутреннем рынках, однако будут приниматься меры по уменьшению негативного влияния на незащищенные слои населения,

– считает эксперт.

ОЭС с постсоветскими странами и не достаточного количества угля. Однако правительство также заверило население, что "веерных" отключений не планируется.

Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке газа, правительство уверяет , что тарифы на тепло останутся стабильными до конца прохождения отопительного сезона. Также в Украине были проблемы со снабжением электроэнергией, из-за синхронизации

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Инвестиционный климат в Украине

Обычно сотрудничество страны с МВФ повышает доверие иностранных инвесторов. Однако последние новости о стягивании российских войск у границы с Украиной повлияли на уменьшение портфеля ОВГЗ инвесторов. Экономика 24 решила спросить у экспертов, какие у Украины шансы вернуть спрос на ценные бумаги на фоне нового транша МВФ.

Богдан Воронцов считает, что медийный шум, возникший вследствие стягивания российских войск на украинские границы с публикациями в изданиях Bloomberg, The Washington Post и Politico, уже негативно повлиял на инвестиционный климат.

В частности, существуют оценки, что государство сейчас еженедельно несет миллиардные убытки из-за нежелания инвесторов заходить на украинский рынок в результате угрожающей ситуации на границе. Уменьшение портфеля ОВГЗ – закономерная реакция,

– добавляет он.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович считает, что инвесторы учли транш МВФ в своих оценках инвестиций в украинские долги еще на этапе достижения согласия по программе на уровне персонала, то есть более месяца назад.

Поэтому сам транш не повлияет на инвестиции нерезидентов в ОВГЗ. В то же время ослабление гривни и происходящее в последнее время повышение доходностей могут положительно повлиять на портфель нерезидентов, но при условии политической стабильности в стране и улучшения ситуации на Российско-Белорусской границе. Тарас Котович Старший финансовый аналитик группы ICU

Насколько реальный сценарий вторжения России в Украину

Вместе с тем Воронцов подчеркивает, что эксперты из совета МВФ не расценивают возможность полномасштабного вторжения России в Украину как реальный сценарий, учитывая выделение транша.

Это дает положительный сигнал инвесторам. Впрочем, пока не исчезнет напряжение на границах, ожидать усиления позиций ОВГЗ нет оснований,

– рассказывает Воронцов.

Российские войска у границы с Украиной