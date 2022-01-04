Новый транш от ЕС: когда Украина получит деньги и о чем договорился Кабмин

Украина договорилась о шестой программе макрофинансовой помощи от ЕС в первой половине 2022 года. Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин.

Что известно о программе финансовой помощи

Стефанишин рассказала, что это одна из самых стабильных финансовых программ, которая из года в год позволяет планировать Украине соответствующие расходы на развитие. Также она отметила, что правительство выстроило уже определенную практику согласования с Евросоюзом условий получения каждого транша такой макрофинансовой помощи.

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Стабильный и понятный механизм

По словам Стефанишин, Украина выполнила все условия и получила деньги в полном объеме в рамках предыдущей пятой программы.

Мы не имели представления, нужна ли нам шестая программа, когда заключали соглашение о пятой программе, но мы точно можем сказать, что мы наладили понятный процесс взаимодействия с ЕС… Поэтому мы готовы к шестой программе… Мы надеемся, что следующая программа макрофинансовой помощь будет заключена уже в первой половине 2022 года,

– заявила она.

Стоит отметить, что вице-премьер также подчеркнула, что вышеупомянутая программа является понятным и стабильным механизмом получения средств.

Предыдущие транши от ЕС

Первый транш в размере 600 миллионов евро Украина получила в декабре 2020 года.

Второй – 25 октября 2021 года, также в размере 600 миллионов евро.

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В июле 2020 года Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации пятой по счету программы макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро.