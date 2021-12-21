Новый рекорд: торговля между Польшей и Украиной превысит 10 миллиардов долларов в год

Объем торговли между Украиной и Польшей по результатам 2021 года пересечет отметку в 10 миллиардов долларов. Этот показатель станет новым рекордом.

О рекордных объемах торговли стран в комментарии рассказал руководитель отдела по экономическим вопросам посольства Украины в Польше Игорь Баранецкий.

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Рекордные показатели украинско-польской торговли

В 2021 году торговля Украины с Польшей не только вышла на уровень, который был до начала пандемии коронавируса в мире, но и будет иметь рекордные показатели.

По результатам года двусторонняя торговля товарами превысит 10 миллиардов долларов, а вместе с услугами этот показатель достигнет отметки 11 миллиардов,

– отметил Баранецкий.

Он подчеркнул, что впервые после вступления Польши в Евросоюз в 2004 году для Украины сформировалось положительное сальдо в торговле с этой страной.

В результате, в 2021 году Польша уверенно закрепилась на позиции второго крупнейшего торгового партнера и экспортного рынка Украины. Первую строчку и дальше занимает Китай.

Детали торговли между странами по отраслям

Польша вошла в ТОП-5 импортеров украинской аграрной продукции. Общая доля сельскохозяйственной продукции приближается к 2 миллиардам долларов. В то же время баланс в этом секторе почти равный.

По словам Баранецкого, в 2021 году объем польских инвестиций в Украине впервые превысил 1 миллиард долларов, что произошло еще в первом полугодии. В то же время, растут и украинские инвестиции в польскую экономику. Количество польских фирм, в которых учредители или совладельцы украинцы летом пересекло отметку в 20 тысяч, приближаясь к 25% от общего количества компаний с иностранным капиталом.

Вызовы и проблемы торговли Польши и Украины

Наибольшим вызовом для двусторонних отношений стран в сфере экономики, по словам дипломата, является логистика. Однако в бюджете на 2022 год заложены деньги на усовершенствование инфраструктуры на границе.

Проблема – постоянная нехватка разрешений для украинских международных перевозчиков. Из запросов на 200 тысяч разрешений удовлетворяют только 1 670 тысяч.

"Продолжаются сложные переговоры. Главное осознать: этот вопрос для Украины очень чувствительный, ведь общая граница – это не только граница с Польшей, но и с ЕС", – подчеркнул Баранецкий. Он добавил, что вопросы доступа на польский рынок и обеспечения свободного транзита в другие страны ЕС следует разделять.

Задание украинской стороны

Дипломат считает, что задачей Украины является "максимально, в каждой мелочи логистически интегрироваться в ЕС".

Еще одна задача, по мнению Баранецкого, состоит в том, чтобы за 2 – 3 года стать одним из 10 крупнейших торговых партнеров Польши.

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