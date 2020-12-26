Биткойн снова побил рекорд: стоимость криптовалюты превысила 25 тысяч долларов
Криптовалюта биткойн утром 26 декабря в очередной раз обновила свой исторический максимум. На некоторое время ее стоимость превысила 25 тысяч долларов.
Новый рекорд биткойна
О высокой цене криптовалюты свидетельствуют данные на бирже Coindesk. В частности, во время торговой сессии биткойн подорожал до 25 005 долларов, что стало новым рекордом.
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Однако по состоянию на 9 утра по Киеву его стоимость немного откатилась. Теперь за один биткойн надо выложить 24 828 долларов.
Какова ситуация на других биржах
- На Bitstamp биткойн превысил 25 020 долларов.
- На FTX – более 25 040 долларов.
- На Bitfinex криптовалюта не достигла психологически важной отметки.
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Что этому предшествовало
- 17 декабря биткойн впервые в истории превысил курс в более 22 тысяч долларов.
- Однако в тот же день он вырос почти на 20% за один день.
- 19 декабря биткойн достиг отметки в 24 тысячи долларов.
Почему биткойн дорожает?Пандемия коронавируса изменила вкусы инвесторов. Нестабильность на мировых фондовых рынках подтолкнула их вкладывать деньги именно в цифровые валюты. Еще одним фактором в пользу биткойна стало ослабление международной валюты – доллара США.
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