Криптовалюта биткойн утром 26 декабря в очередной раз обновила свой исторический максимум. На некоторое время ее стоимость превысила 25 тысяч долларов.

Новый рекорд биткойна

О высокой цене криптовалюты свидетельствуют данные на бирже Coindesk. В частности, во время торговой сессии биткойн подорожал до 25 005 долларов, что стало новым рекордом.

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Однако по состоянию на 9 утра по Киеву его стоимость немного откатилась. Теперь за один биткойн надо выложить 24 828 долларов.

Какова ситуация на других биржах

На Bitstamp биткойн превысил 25 020 долларов.

На FTX – более 25 040 долларов.

На Bitfinex криптовалюта не достигла психологически важной отметки.

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Что этому предшествовало

17 декабря биткойн впервые в истории превысил курс в более 22 тысяч долларов.

Однако в тот же день он вырос почти на 20% за один день.

19 декабря биткойн достиг отметки в 24 тысячи долларов.