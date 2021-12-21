Новый рекорд: цены на газ в Европе превысили 2 тысячи долларов

21 декабря 2021 года цена газа на бирже впервые превысила отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров голубого топлива. Газ растет в цене из-за действий "Газпрома" и похолодания в Европе.

Рекордный рост цены на газ

Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures после обеда (около 14 часов) 21 декабря 2021 года достигла 2 035 долларов за тысячу кубометров газа. Следует заметить, что это абсолютный рекорд за всю историю торгов.

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Предварительная рекордная цена

В последний раз цены на газ в Европе обновляли рекорд 6 октября этого года. Тогда цена тысячи кубометров голубого топлива стоила около 2 тысяч долларов. Цена росла несколько раз в день. С начала открытия торгов она составляла 1 559, затем резко возросла до 1 606, 1,7 тысячи собственно достигла 1,9 тысячи долларов.

Почему цена рекордно выросла

Действия "Газпрома"

"Газпром" отказался заказывать на вторник транзит по "Ямалу – Европа". Также в связи с этим трубопровод остановился и перешел в реверсный режим – с запада на восток. Об этом сообщило издание "Интерфакс-Украина".

Напомним, что "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на январь 2021 года и заказал всего 21,6% мощностей по газопроводу "Ямал – Европа" через Польшу.

Похолодание в Европе

, что с октября "Газпром" бронировал мощности газопровода ежемесячно, а с декабря перешел на посуточное бронирование.

Также еще одним фактором, повлиявшим на рекордный рост цены газа – наступление сильных холодов в Европе. В среднем декабрьская температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже чем в прошлом году.

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По состоянию на 20 декабря уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки 59,57% от максимальной вместимости. Это на 16,3 процентных пунктира ниже среднего значения за последние пять лет, согласно данным Gas Infrastructure Europe.