Новый рекорд: цена газа в Европе вновь существенно выросла
Источник:Лондонская биржа ICE
Цена газа на европейских хабах продолжает расти, а стоимость ноябрьского фьючерса на бирже ICE Futures обновила очередной рекорд. 4 октября 2021 года цена газа на хабе TTF в Нидерландах превысила 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные Лондонской бирже ICE. В пятницу 1 октября цена уже составляла 1 199,44 доллара за тысячу кубометров. Напомним, что еще около месяца стоимость газа была вдвое меньше.
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Почему растет цена на газ в Европе
Такие повышение цен в последние недели связывают с:
- низкими запасами в европейских подземных хранилищах,
- отказом российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита;
- конкуренция с Азией.
Повысятся ли цены на газ в Украине
Премьер Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас в Украине нет предпосылок для повышения цен на тепло и газ. Он заверил, что тарифы будут оставаться неизменными. Также пообещал, что коммунальные тарифы для населения до конца отопительного сезона не будут повышать, а цены останутся стабильными – президент Украины Владимир Зеленский.
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Как изменилась стоимость газа на европейских хабах за месяц (сентябрь – октябрь 2021 года)
- 28 сентября цена составила более 1 тысячи долларов за тысячу кубометров газа. До этого рекордом были цены контракта "на день вперед" на TTF в 969 долларов за тысячу кубометров, которую зафиксировали 1 марта 2018 года.
- 15 сентября цена поднялась до 963,9 доллара за тысячу кубометров газа.
- 29 сентября – 1 080 долларов за тысячу кубометров газа.
- 30 сентября стоимость газа вплотную подобралась к 1,1 тысячи долларов за тысячу кубов.
- 1 октября – 1 199,44 доллара за тысячу кубометров газа.
- 4 октября – 1,2 тысячи за тысячу кубометров газа.