Новый рекорд: цена газа в Европе вновь существенно выросла

Цена газа на европейских хабах продолжает расти, а стоимость ноябрьского фьючерса на бирже ICE Futures обновила очередной рекорд. 4 октября 2021 года цена газа на хабе TTF в Нидерландах превысила 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Лондонской бирже ICE. В пятницу 1 октября цена уже составляла 1 199,44 доллара за тысячу кубометров. Напомним, что еще около месяца стоимость газа была вдвое меньше.

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Почему растет цена на газ в Европе

Такие повышение цен в последние недели связывают с:

низкими запасами в европейских подземных хранилищах,

отказом российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита;

конкуренция с Азией.

Повысятся ли цены на газ в Украине

Премьер Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас в Украине нет предпосылок для повышения цен на тепло и газ. Он заверил, что тарифы будут оставаться неизменными. Также пообещал, что коммунальные тарифы для населения до конца отопительного сезона не будут повышать, а цены останутся стабильными – президент Украины Владимир Зеленский.

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