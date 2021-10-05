Новый рекорд: цена газа в Европе превысила 1 200 долларов за тысячу кубометров

5 октября 2021 , 15:26
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Источник:

Лондонская биржа ICE

Цена газа в Европе продолжает рекордно расти каждый день. По состоянию на 5 октября она достигла более 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров голубого топлива.

Цена газа в Европе

Согласно данным Лондонской бирже ICE цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах утром 5 октября превысила вчерашнюю рекордную цену в 1,2 тысячи за тысячу кубометров газа, достигнув показателя в 1 228,8 доллара за тысячу кубометров газа. 

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Цены на газ в Европе: основное

  • В Европе на начало октября цена тысячи кубометров газа стоила уже почти 1,2 тысячи долларов.
  • Повышение цен связывают с низкими запасами в европейских подземных хранилищах, отказом "Газпрому" бронировать дополнительные мощности украинского транзита и конкуренцией с Азией.
  • Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 4 октября 2021 года превысила 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

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Обратите внимание! В подземных хранилищах Украины сокращаются запасы газа. За сутки газа стало меньше на 0,01 миллиона кубометров, подробнее об этом, читайте здесь.
Автор: Дар'я Вереньова