Цена газа в Европе

Согласно данным Лондонской бирже ICE цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах утром 5 октября превысила вчерашнюю рекордную цену в 1,2 тысячи за тысячу кубометров газа, достигнув показателя в 1 228,8 доллара за тысячу кубометров газа.

К теме "Газпром" хочет прогнуть Европу под себя шантажом, – Омельченко о высоких ценах на газ

Динамика роста цены газа на европейских хабах за сентябрь – октябрь 2021 года

  • В Европе на начало октября цена тысячи кубометров газа стоила уже почти 1,2 тысячи долларов.
  • Повышение цен связывают с низкими запасами в европейских подземных хранилищах, отказом "Газпрому" бронировать дополнительные мощности украинского транзита и конкуренцией с Азией.
  • Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 4 октября 2021 года превысила 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.