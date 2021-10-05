Цена газа в Европе
Согласно данным Лондонской бирже ICE цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах утром 5 октября превысила вчерашнюю рекордную цену в 1,2 тысячи за тысячу кубометров газа, достигнув показателя в 1 228,8 доллара за тысячу кубометров газа.
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Динамика роста цены газа на европейских хабах за сентябрь – октябрь 2021 года
- 28 сентября цена составила более 1 тысячи долларов за тысячу кубометров газа. До этого рекордом были цены контракта "на день вперед" на TTF в 969 долларов за тысячу кубометров, которую зафиксировали 1 марта 2018 года.
- 15 сентября цена поднялась до 963,9 доллара за тысячу кубометров газа.
- 29 сентября – 1 080 долларов за тысячу кубометров газа.
- 30 сентября стоимость газа вплотную подобралась к 1,1 тысячи долларов за тысячу кубов.
- 1 октября – 1 199,44 доллара за тысячу кубометров газа.
- 4 октября – 1,2 тысячи за тысячу кубометров газа.
- В Европе на начало октября цена тысячи кубометров газа стоила уже почти 1,2 тысячи долларов.
- Повышение цен связывают с низкими запасами в европейских подземных хранилищах, отказом "Газпрому" бронировать дополнительные мощности украинского транзита и конкуренцией с Азией.
- Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 4 октября 2021 года превысила 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.