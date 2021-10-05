Это уже не первый скачок в ценах на газ в Европе 5 октября. Однако стоимость ресурса продолжает расти.

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Очередное подорожание газа в Европе

По данным торгов, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1 456 долларов за тысячу кубометров, или 121,5 евро за мегаватт в час.

Напомним, днем 5 октября стоимость газа достигла показателя в 1 228,8 доллара.

Динамика цен на европейских хабах в сентябре – октябре

Важно! Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас в Украине нет предпосылок для повышения цен на тепло и газ. Он заверил, что тарифы останутся неизменными. Владимир Зеленский тоже дал похожее обещание.