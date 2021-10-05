Это уже не первый скачок в ценах на газ в Европе 5 октября. Однако стоимость ресурса продолжает расти.
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Очередное подорожание газа в Европе
По данным торгов, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1 456 долларов за тысячу кубометров, или 121,5 евро за мегаватт в час.
Напомним, днем 5 октября стоимость газа достигла показателя в 1 228,8 доллара.
Динамика цен на европейских хабах в сентябре – октябре
- 28 сентября цена на газ составляла более 1 тысячи долларов за тысячу кубометров газа. До этого рекордом были цены контракта "на день вперед" на TTF в 969 долларов за тысячу кубометров, которую зафиксировали 1 марта 2018 года.
- 29 сентября цена ресурса достигла 1 080 долларов за тысячу кубометров газа. А уже на следующий день стоимость газа вплотную подобралась к 1,1 тысячи долларов.
- 1 октября газ в Европе стоил 1 199,44 доллара, а 4 октября – 1 200 долларов.
Важно! Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас в Украине нет предпосылок для повышения цен на тепло и газ. Он заверил, что тарифы останутся неизменными. Владимир Зеленский тоже дал похожее обещание.