Изменения будут касаться закона об оплате труда на отдельных видах работ. Труд будут оплачивать в повышенном размере для людей, работающих в опасных и вредных условиях, а также для тех, которые имеют эмоционально-нервную и интеллектуальную нагрузку.

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Законопроект устанавливает, что работодатель не может уменьшать размер заработной платы. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Как будут определять "минималку"

Документ также указывает, какие составляющие будут входить в минимальную заработную плату. На размер "минималки" будут влиять потребности работников и их семей, общий уровень средней заработной платы в целом по Украине.

Кроме того, будут учитывать размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц и прогнозный индекс потребительских цен на период, на который правительство устанавливает размер минимальной заработной платы. Во внимание примут и уровень занятости, производительности труда, сбалансированности и обоснованности государственного бюджета и уровень налогов, обязательных сборов и взносов.

В размер минимальной платы не будут входить следующие составляющие:

доплаты за совмещение профессий, выполнение обязанностей другого работника;

повышение оплаты в ночное время, командировки;

оплату работы в сверхурочное время, в выходные, праздничные и нерабочие дни;

премии к праздничным и юбилейным датам;

суммы индексации заработной платы;

суммы компенсации потери части доходов в связи с нарушением сроков выплаты заработной платы.



Зарплаты, пенсии и прожиточный минимум украинцев в 2021 году / Инфографика 24 канала

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