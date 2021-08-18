Изменения будут касаться закона об оплате труда на отдельных видах работ. Труд будут оплачивать в повышенном размере для людей, работающих в опасных и вредных условиях, а также для тех, которые имеют эмоционально-нервную и интеллектуальную нагрузку.
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Законопроект устанавливает, что работодатель не может уменьшать размер заработной платы. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.
Как будут определять "минималку"
Документ также указывает, какие составляющие будут входить в минимальную заработную плату. На размер "минималки" будут влиять потребности работников и их семей, общий уровень средней заработной платы в целом по Украине.
Кроме того, будут учитывать размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц и прогнозный индекс потребительских цен на период, на который правительство устанавливает размер минимальной заработной платы. Во внимание примут и уровень занятости, производительности труда, сбалансированности и обоснованности государственного бюджета и уровень налогов, обязательных сборов и взносов.
В размер минимальной платы не будут входить следующие составляющие:
- доплаты за совмещение профессий, выполнение обязанностей другого работника;
- повышение оплаты в ночное время, командировки;
- оплату работы в сверхурочное время, в выходные, праздничные и нерабочие дни;
- премии к праздничным и юбилейным датам;
- суммы индексации заработной платы;
- суммы компенсации потери части доходов в связи с нарушением сроков выплаты заработной платы.
Зарплаты, пенсии и прожиточный минимум украинцев в 2021 году / Инфографика 24 канала