Международный валютный фонд обнародовал новый прогноз того, как будет восстанавливаться мировая экономика в ближайшие годы. На этот раз расчеты несколько оптимистичнее.

Источник: World Economic Outlook

Следовательно, после кризиса экономика будет улучшаться значительно быстрее, чем планировалось. Об этом говорится в обзоре МВФ за январь 2021 года.

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Главная экономистка МВФ Гита Гопинат подчеркнула, что пересмотр прогноза на 2021 год показывает положительные эффекты от успеха начала вакцинации в некоторых странах.

Но это было частично компенсировано восстановлением распространения вируса в нескольких странах и внедренными мерами сдерживания, которые оказывают негативное влияние на экономическую активность,

– отметила Гопинат.

Прогноз на 2021 год

Следовательно, фонд прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. По сравнению с октябрем 2020 года прогноз увеличился на 0,3 процентных пункта.

Прогноз на 2022 год

Согласно прогнозу, в 2022 году мировой валовой внутренний продукт вырастет на 4,2%.

Справка. По прогнозу Всемирного банка, в 2021 году ожидается, что мировая экономика вырастет на 4% при условии, что применение вакцин от COVID-19 продлится в широких масштабах в течение всего года.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Согласно прогнозу, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине к 2021 году увеличится на 4,2%. Согласно обновленному прогнозу, в 2022 году экономика вырастет на 3,8%. В 2023 году ожидается рост на 4,0%.

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