Генеральный директор крупнейшего американского банка JPMorgan Chase&Co Джейми Даймон в своем ежегодном письме отчете призвал заложить основу для долгосрочного экономического роста США с помощью общенационального "плана Маршалла", вспоминая сценарий восстановления Западной Европы после Второй мировой войны.

Предложение Джейми Даймона

Однако, Даймон сразу же отметил, что такой план может заставить правительство поднять налоги для более обеспеченных граждан. Но банкир считает, что если бы люди знали, что их деньги пойдут на помощь бедным и малообеспеченным, то они бы хотели платить более высокие налоги.

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Нельзя все время держать дефицит на уровне 10 – 15%,

– добавил Даймон.

Вместе с тем по мнению Даймона, любое изменение корпоративного налога должно быть "обоснованным и умеренным", чтобы сохранить конкурентоспособность США на мировой арене.

Что такое "план Маршалла" План Маршалла – программа экономической помощи европейским государствам после Второй мировой войны, который выдвинул в 1947 году госсекретарь США Джордж Маршалл. Программа помощи реализовывалась в течение 4 лет, с 1948 года по 1952 год, за которые США передали около 13 миллиардов долларов (около 123 миллиарда долларов после инфляции) в виде технической и экономической помощи для поддержки восстановления экономики европейских стран, что присоединились к Организации европейского экономического сотрудничества.

Почему, по мнению Даймона, следует протянуть "руку помощи"

Даймон отметил, что масштабные и быстрые меры денежно-кредитной политики, принятые в прошлом году властями США, позволили избежать худшего результата к тому же он уверен, что новый экономический план Джо Байдена повлечет бурное развитие экономики.

Нам должно быть стыдно, если мы не воспользуемся этим ростом для помощи наиболее нуждающимся,

– отметил Даймон.

Прогнозы по поводу экономики США

В общем, Джейми Даймон ожидает стабильный рост экономики США при умеренном повышении инфляции и процентных ставок, благодаря высокому уровню сбережений, расширению вакцинации и перспективам принятия плана инфраструктурных расходов объемом в 2,3 триллиона долларов, который предложил президент США Джо Байден.

Экономический план Байдена

План рассчитан на 8 лет.

2 триллиона долларов будет выделено на такие сферы, как: модернизация транспортной инфраструктуры, поддержка пожилых людей и инвалидов, поддержка промышленного сектора, ремонт и строительство доступного жилья, развитие сетей широкополосной связи.

Больше всего средств получит сфера модернизации транспортной инфраструктуры – 621 миллиард долларов.

Расходы планируют покрыть в течение 15 лет вследствие повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличение налога на зарубежные прибыли компаний.

Напомним! Год назад, в своем ежегодном письме-отчете, акционеров банка JPMorgan Даймон предупреждал о наступлении тяжелой рецессии и о риске падения ВВП США на 35%. Вероятные риски для экономики Однако, банкир не исключает, что возможны препятствия на пути к экономическому росту. Например, ускорение инфляции, которое заставит Федеральную резервную систему США повысить краткосрочные ставки, что негативно скажется на инвестициях.

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