По сравнению с 2020 годом средняя зарплата за год выросла на 21,5%. В 2020 году она составляла 11 591 гривну.

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В Украине выросла средняя зарплата

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июле 2021 года составила 14 345 гривен…,

– рассказали в ведомстве.

Добавили, что это в 2,4 раза выше уровня минимальной зароплаты (6 000 гривен). Учитывая курс валют Нацбанка (по состоянию на июль 2021 года), в среднем украинцы получили 527 долларов.

Больше всего получали в Киеве, меньше всего – на Буковине

Начисленная зарплата в июле 2021 в Киеве составила 20 956 гривен. Это самый высокий показатель в Украине. В то же время самая низкая была на Буковине – 11 350 гривен.

Зарплата по отраслям:

Больше всего получали работники отрасли "Информация и телекоммуникации". Их средняя зарплата 249 46 гривен. В этой сфере начисление за последний год выросло на 26,1%.

Далее работники отрасли "Финансовая и страховая деятельность" – 24 489 гривен, что на 20,3% больше, чем в 2020 году.

После них – "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование". Там средняя зарплата составляла 20 782 гривны – то есть на 17,8% больше, чем в прошлом году.

Специалисты "Профессиональной, научной и технической деятельности" получали 19 203 гривны, что на 21,8% больше, чем в прошлом году.

Обратите внимание! Кабмин согласовал постановление Верховной Рады внести изменения в законы об оплате труда. В частности, обновят правила начисления минимальной зарплаты. Труд будут оплачивать в повышенном размере людям, работающим в опасных и вредных условиях, а также имеющим эмоционально-нервную и интеллектуальную нагрузку.