Новый максимум: цена на газ в Европе поднялась почти до 2 400 долларов за тысячу кубометров

На фоне войны России с Украиной и введения санкций против страны-агрессора, в Европе растет стоимость газа. Теперь голубое топливо стоит 2 400 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа остановилась на отметке 2 391 доллар за тысячу кубометров. Предыдущий рекорд был 2 марта, когда стоимость голубого топлива выросла до 2 227 долларов.

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Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF достигла 2 391 доллар за тысячу кубометров. Накануне торги завершились на уровне 1724 долларов за тысячу кубометров.

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