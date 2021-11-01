В ноябре цена российского газа будет составлять около 450 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом сказал вице-премьер Молдовы Андрей Спину. То есть газ будет стоить вдвое дешевле рыночной цены и стоимости в октябре.

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Что предшествовало новому контракту

Предварительный договор Молдовы с "Газпромом" действовал до 30 сентября. Согласно ему, газ стоил 220–230 долларов за тысячу кубометров. Однако Россия решила значительно поднять цену и установила планку в 790 долларов за тысячу кубометров.

Президент Молдовы Майя Санду отказались участвовать в переговорах с "Газпромом" о новом контракте. Поскольку в стране был дефицит природного газа в хранилищах, парламент Молдовы ввел в стране режим чрезвычайного положения до 20 ноября.

Затем власти Молдовы поехали в Россию договариваться о газе.

Обратите внимание! На фоне кризиса Украина согласилась продать Молдове 700 миллионов кубов газа. Ранее Украина уже занимала соседнему государству 16 миллионов кубов.