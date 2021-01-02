Биткойн второй раз за день побил исторический максимум: стоимость превысила 31 тысячу долларов
Биткойн продолжает бить рекорды. В частности, днем 2 января курс криптовалюты впервые в истории преодолел отметку в 31 тысячу долларов. Интересно, что в течение последнего года самая распространенная в мире цифровая валюта подорожала в 4 раза.
О новой исторической сверхвысокую цену биткойнов свидетельствуют данные криптовалютних бирж. Об этом сообщает 24 канал.
Что предшествовало Стоимость биткойна в очередной раз побила свой исторический рекорд: новая цена
Сколько стоит биткойн по состоянию на день 2 января
- Coindesk – 31 208 (+ 5,59% за сутки).
- Binance (самая большая по объему торгов криптовалютами биржа) – 31 290 (+5,95%).
- CoinMarketCap (портал, который высчитывает среднюю цену по 20 биржам) – 30 977 (+ 5,36%).
Заметим, из-за резкого роста стоимости биткойнов трейдеры, которые рассчитывали выиграть на падении стоимости, суммарно потеряли сотни миллионов долларов. К слову, на биткойн сегодня приходится более 70% всего рынка.
Советуем ознакомиться Криптовалюта простыми словами: что это такое и как работает
Рост курса биткойна: коротко
- Еще в начале 2020 года биткойн стоил чуть более 7 тысяч долларов.
- К росту криптовалюту подтолкнул коронавирус, а также обвал фондовых рынков и цен на нефть.
- В итоге инвесторы начали вкладывать в криптовалюту и рисковые активы. Позже о планах уложиться в биткойн одна за другой начали объявлять крупные компании. И это повышало к криптовалюте доверие.
- Также росту курса помог обвал другой криптовалюты из-за претензий, возникших в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
- Впервые биткойн преодолел отметку в 20 тысяч долларов 16 декабря. А уже 19 числа достиг отметки в 24 тысячи долларов. После почти ежедневно происходил только его рост.
- Что будет с биткойном дальше – пока неизвестно. Некоторые эксперты предсказывают дальнейший рост, другие считают, что падение неизбежно.
Поделиться новостью