Биткойн продолжает бить рекорды. В частности, днем 2 января курс криптовалюты впервые в истории преодолел отметку в 31 тысячу долларов. Интересно, что в течение последнего года самая распространенная в мире цифровая валюта подорожала в 4 раза.

О новой исторической сверхвысокую цену биткойнов свидетельствуют данные криптовалютних бирж. Об этом сообщает 24 канал.

Что предшествовало Стоимость биткойна в очередной раз побила свой исторический рекорд: новая цена

Сколько стоит биткойн по состоянию на день 2 января

Coindesk – 31 208 (+ 5,59% за сутки).

Binance (самая большая по объему торгов криптовалютами биржа) – 31 290 (+5,95%).

CoinMarketCap (портал, который высчитывает среднюю цену по 20 биржам) – 30 977 (+ 5,36%).

Заметим, из-за резкого роста стоимости биткойнов трейдеры, которые рассчитывали выиграть на падении стоимости, суммарно потеряли сотни миллионов долларов. К слову, на биткойн сегодня приходится более 70% всего рынка.

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Рост курса биткойна: коротко