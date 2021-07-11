Новые варианты коронавируса могут стать существенной угрозой для восстановления экономики во всем мире. Об этом сообщила глава Минфина Джанет Йеллен.

Обратите внимание Из COVID-фонда считаем похищенными 124 миллиона гривен, – председатель Госаудитслужбы

По ее словам, в мире – взаимосвязанная глобальная экономика. То, что происходит в одной части света – влияет на все остальные страны.

Мы очень обеспокоены вариантом Дельта и другими штаммами, которые могут возникнуть и поставить под угрозу подъем экономики,

– заявила Йеллен.

Ряд стран начали объявлять победу против пандемии, смягчая ограничения и возвращаясь к привычной жизни. Несмотря на это, как отметила министр финансов, кризис общественного здоровья еще не закончился.

Беспокойство распространением штамма Дельта выразила и председатель Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли. Она отметила, что новый штамм и медленные темпы вакцинации от COVID-19 мешают восстановить мировую экономику.

Кстати! Экономический эксперт Тарас Козак считает, что отступление коронавируса в мире может принести неожиданные угрозы для экономики.

Распространение в мире штамма Дельта: кратко

Впервые штамм Дельта обнаружили в Индии. Сейчас он распространился в более 100 странах мира.

В Украине также известно о первых случаях заражения соответствующим штаммом. Известно о 2 случаях инфицирования, но появились новые подозрения.

Правительство нашего государства утвердило новые правила въезда на территорию Украины.

Что известно о Дельта-штамме / источник: Минздрав / инфографика 24 канала