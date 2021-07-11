Новые варианты коронавируса могут стать существенной угрозой для восстановления экономики во всем мире. Об этом сообщила глава Минфина Джанет Йеллен.

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По ее словам, в мире – взаимосвязанная глобальная экономика. То, что происходит в одной части света – влияет на все остальные страны.

Мы очень обеспокоены вариантом Дельта и другими штаммами, которые могут возникнуть и поставить под угрозу подъем экономики,
– заявила Йеллен.

Ряд стран начали объявлять победу против пандемии, смягчая ограничения и возвращаясь к привычной жизни. Несмотря на это, как отметила министр финансов, кризис общественного здоровья еще не закончился.

Беспокойство распространением штамма Дельта выразила и председатель Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли. Она отметила, что новый штамм и медленные темпы вакцинации от COVID-19 мешают восстановить мировую экономику.

Распространение в мире штамма Дельта: кратко

Дельта штамЧто известно о Дельта-штамме / источник: Минздрав / инфографика 24 канала